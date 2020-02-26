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Главная / Как выигрышно смотреться в кадре: лучшие образы Юлии Зорий / 26.02.2020 16:19
26.02.2020 16:19
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Как выигрышно смотреться в кадре: лучшие образы Юлии Зорий


Ведущая программы «Утро в Большом Городе» Юлия Зорий решилась на эксперименты со стилем в рамках спецпроекта ELLE X ICTV. Какими трендовыми образами пополнился гардероб звезды и как удачно сочетать между собой все элементы одежды вместе с аксессуарами, чтобы выигрышно смотреться в кадре – смотрите далее в материале.

Образ №1 – Однотонный брючный костюм

В базовом гардеробе телеведущей обязательно должен быть костюм. Юле Зорий прекрасно подошел брючный костюм глубокого изумрудного оттенка, поскольку он выгодно контрастирует с ее кожей, подчеркивает цвет глаз, а широкие брюки-палаццо визуально вытягивают силуэт. Прекрасно завершает образ ремешок, ведь создает выгодный акцент на талии.

Образ №2 – Платье

Платье – незаменимый атрибут гардероба, поскольку его можно смело комбинировать с жакетами, рубашками, жилетами, водолазками и в результате получить несколько совершенно разных образов.

Платье, которое демонстрирует Юля само по себе яркое, поэтому его стоило лишь дополнить нейтральным бежевым ремешком и ботильонами в тон.

Образ №3 – Платье с жакетом

Платье с принтом не всегда выигрышно смотрится в кадре, поскольку камера может по-разному реагировать на разноцветные элементы. Но если поверх яркого платья одеть однотонный жакет или кардиган – удастся «успокоить» принт, а сам образ станет более интересным и стильным.

Образ №4 – Юбка-карандаш с блузой

Для четвертого образа Юлии Зорий использован такой же стилистический прием, что и в предыдущем. Клетчатую юбку-карандаш дополняет однотонная блуза нежного персикового оттенка.

Крайне важно подобные сочетания не перегружать массивными аксессуарами, сложными прическами и ярким макияжем, ведь сейчас в тренде натуральность.

Также по теме: Трендовые образы 2020 от ведущих «Утра в Большом Городе»

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Теги: Ранок у Великому Місті, Юлія Зорій
26.02.2020 16:19



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