Ведучі «Ранку у великому місті» Юлія Зорій та Сергій Лиховида стали учасниками «Він Вона Шоу»

Ведучі програми «Ранок у великому місті» Юлія Зорій та Сергій Лиховида взяли участь у фінальному випуску проєкту про стосунки «Він Вона Шоу», який глядачі зможуть подивитися вже цієї пʼятниці, 2 лютого, о 22:00 на СТБ.

Зірки ICTV2 разом з іншими гостями та ведучим шоу Григорієм Решетником будуть обговорювати актуальну для кожного подружжя тему «Як карʼєра або справа життя впливає на стосунки пари».

Телеведуча ICTV2 та дружина ексміністра оборони Юлія Зорій ексклюзивно розкаже, як вони з Олексієм Резніковим проходили шлях сімейної терапії.

Її колега по проєкту «Ранок у великому місті» Сергій Лиховида зізнається, що в його житті стало “дзвіночком” шукати баланс між роботою та сімʼєю, аби не втратити родину.

«Червоний прапорець для мене замайорів, коли мій синочок сказав: “Тату, я хочу, щоб ти більше жодного дня не працював», — зізнається Сергій.

Не пропустіть відверті зізнання ведучих Юлії Зорій та Сергія Лиховиди у фінальному випуску «Він Вона Шоу», а також дивіться програму «Ранок у великому місті» з понеділка по п’ятницю о 7:00 ранку на каналі ICTV2.