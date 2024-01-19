Тільки на ICTV2: програма «Ранок у великому місті» відкриває оновлений сезон серед своїх

Інформаційно-розважальна щоденна програма «Ранок у великому місті» відтепер транслюватиметься тільки для глядачів телеканалу ICTV2. Ведучими програми стануть Юлія Зорій, Григорій Герман і Сергій Лиховида. Як і раніше, вони розповідатимуть про складні важливі речі просто і доступно. Адже ранок може бути добрим тільки серед своїх!

Кожного ранку о 7:00 команда зіркових телеведучих ICTV2 розповідатиме про найактуальніші питання політики, економіки, нових технологій, а також психології, здоров’я, стилю життя. Перший випуск оновленого сезону вийде вже у наступний вівторок, 23 січня.

«Наша команда працює для того, щоб кожен глядач відчув себе серед своїх, людей зі спільними цінностями. Впродовж години кожен наш глядач відкриє для себе щось корисне, цікаве, життєве, пізнавальне – це зробить ранок кожного українця вдалим і по-справжньому добрим», – каже виконавчий продюсер проєкту Дмитро Слободян.

Прикладна корисна рубрика – запити глядачів на нагальні питання сьогодення. Як зберегти психіку дітей і свою, допомагати фронту і бути корисним країні, убезпечитися від небезпек, впоратися з тривогами і страхами – телеведучі разом з психологами, лікарями, коучами допоможуть розібратися з цими та іншими питаннями.