Ведуча “Ранку у великому місті” на ICTV Олександра Кучеренко дізналася про комплекси, дует з Олегом Винником та найдорожчий кліп у популярної співачки Мішель Андраде. Нова ведуча тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» дала ексклюзивне інтерв’ю для рубрики “33 за 3”.

“У мене був комплекс зросту, але в юності я його переборола”, – зізналася українська виконавиця.

Також Мішель розповіла й про те, який заробіток отримує у Mozgi Entertainment:

“Взагалі по-різному. Можливо, іноді більше 10% від концерту”.

Найдорожчим у творчості співачки виявився кліп на пісню “Сделай музыку погромче”, режисером якого виступив Алан Бадоєв. За словами Андраде, кліп вартував 30-50 тисяч доларів.



Ведуча ICTV Олександра Кучеренко дізналася у Мішель Андраде, який гонорар їй платить Потап / 2 фотографії

На провокаційне запитання Олександри – чи заспівала б дуетом з Олегом Винником, – поп-зірка відповіла чесно:

“Ні… Він класний, але у нас дещо різні стилі”.

Також нова ведуча «Орел&Решка. Земляне» зізналася, що їй важко ставити пікантні запитання героям своєї програми. А усі гроші з золотої картки вона б витратила на готель у Кенії.

До того ж, відома співачка зізналася, що поки не готова знятися оголеною у новому кліпі чи для журналу. Але в перспективі Мішель розглядає таку пропозицію.

Про найсміливіший вчинок у житті виконавці, перше кохання та інші інсайди ви можете дізнатися з повної версії інтерв’ю на YouTube-каналі ICTV.

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