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Главная / Ведущая ICTV Александра Кучеренко узнала у Мишель Андраде, какой гонорар ей платит Потап / 04.06.2021 15:22
04.06.2021 15:22
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Ведущая ICTV Александра Кучеренко узнала у Мишель Андраде, какой гонорар ей платит Потап


Ведущая “Утра в большом городе” на ICTV Александра Кучеренко узнала о комплексах, дуэте с Олегом Винником и о самом дорогом клипе популярной певицы Мишель Андраде. Новая ведущая тревел-шоу «Орел & Решка. Земляне» дала эксклюзивное интервью для рубрики” 33 за 3 “.

“У меня был комплекс роста, но в юности я его переборола”, – призналась украинская исполнительница.

Также Мишель рассказала и о том, какой заработок получает в Mozgi Entertainment:

“Вообще по-разному. Возможно, иногда больше 10% от концерта”.

Самым дорогим в творчестве певицы оказался клип на песню “Сделай музыку погромче”, режиссером которого выступил Алан Бадоев. По словам Андраде, клип стоил 30-50 тысяч долларов.

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Ведущая ICTV Александра Кучеренко узнала у Мишель Андраде, какой гонорар ей платит Потап / 2 фотографии

На провокационный вопрос Александры – спела ли бы дуэтом с Олегом Винником, – поп-звезда ответила честно:

“Нет … Он классный, но у нас разные стили”.

Также новая ведущая “Орла и решки” призналась, что ей трудно ставить пикантные вопросы героям своей программы. А все деньги с золотой карты она бы потратила на отель в Кении.

К тому же, известная певица призналась, что пока не готова сняться обнаженной в новом клипе или для журнала. Но в перспективе Мишель рассматривает такое предложение.

О самом смелом поступке в жизни исполнительницы, первой любви и других инсайдах вы можете узнать из полной версии интервью на YouTube-канале ICTV.

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Теги: 33 за 3, Мішель Андраде, Александра Кучеренко
04.06.2021 15:22



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