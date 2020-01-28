«Ранок у великому місті» на ICTV святкує ювілей

Програмі «Ранок у великому місті» виповнилося 5 років. Незмінними ведучими ранкового шоу на ICTV залишаються Юлія Зорій, Антон Равицький і Павло Казарін.

«Ми створювали шоу, щоб показати глядачам, чим живе світ і наша країна, не просто розповідати новини, а бути корисними, говорити про життя, здоров’я і не тільки», – розказує керівник проекту Андрій Слободян.

З теплотою і вдячністю згадує про старт ранкового шоу ведуча Юлія Зорій: «Мало хто вірив в успіх цього проекту, але ми намагалися. Правда. Всією великою командою. Дякую кожному з вас! Круто бути корисним глядачеві, якого любиш».

Над створенням випусків шоу працює велика команда, у якої за п’ять років з’явилися свої традиції.

«Ми завжди збираємося цього дня всією нашою командою, а це 70 осіб. Усі приходять після ранкового ефіру в студію, приносять торт, а потім можемо і трохи ігристого випити. Згадуємо перші ефіри, застереження, безглузді моменти. Пам’ятаю, після деяких моїх слів хлопці вибігали зі студії, тримаючись за животи. Я завжди повертаюся до свого першого випуску, коли тремтіли коліна і голос, тоді було так багато гостей. Ми багато говорили, перебивали одне одного, хоча хотіли просто підстрахувати під час пауз. 27 січня відтоді став святковим днем, що проходить душевно, як справжній день народження», – ділиться спогадами Юлія.

Дивіться «Ранок У Великому Місті» на телеканалі ICTV з вівторка по п’ятницю о 06:30.

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