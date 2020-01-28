«Утро в большом городе» на ICTV празднует юбилей

Программе «Утро в большом городе» исполнилось 5 лет. Неизменными ведущими утреннего шоу на ICTV остаются Юлия Зорий, Антон Равицкий и Павел Казарин.

«Мы создавали шоу, чтобы показать зрителям, чем живет мир и наша страна, не просто рассказывать новости, а быть полезными, говорить о жизни, здоровье и не только», – рассказывает руководитель проекта Андрей Слободян.

С теплотой и благодарностью вспоминает о старте утреннего шоу ведущая Юлия Зорий: «Мало кто верил в успех этого проекта, но мы старались. Правда. Всей большой командой. Спасибо каждому из вас! Круто быть полезным зрителю, которого любишь по определению».

Над созданием выпусков шоу работает большая команда, у которой за пять лет появились свои традиции.

«Мы всегда собираемся в этот день всей нашей командой, а это 70 человек. Все приходят после утреннего эфира в студию, приносят торт, а потом можем и немного игристого выпить. Вспоминаем наши первые эфиры, оговорки, нелепые моменты. Помню, после некоторых моих слов ребята выбегали из студии, держась за животы. Я всегда возвращаюсь к своему первому выпуску, когда дрожали коленки и голос, тогда было так много гостей. Мы тогда очень много говорили, перебивали друг друга, хотя хотели просто подстраховать во время заминок. 27 января с тех пор стал праздничным днём, который проходит душевно, как настоящий день рождения», – делится воспоминаниями Юлия.

Смотрите «Утро В Большом Городе» на телеканале ICTV со вторника по пятницу в 06:30.

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