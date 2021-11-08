Ранок Разом: нова рубрика Олександри Кучеренко на ICTV

Як розпочинають свій ранок відомі українці? Ведуча ICTV Олександра Кучеренко привідкриє цю завісу у новій рубриці “Ранку у великому місті”.

“Прокидаються о п’ятій, щоб позайматися спортом, чи готують фірмовий сніданок для всієї родини? Або люблять поспати і неспішно п’ють каву у себе на балконі? Як і на чому дістаються до роботи? Кожна людина проводить ранок по-своєму, і саме в цей момент її можна побачити справжньою. У новій рубриці ми з героєм проводимо один «Ранок Разом». І поки він робить свої ранкові справи, спілкуємося на найбільш актуальні теми – від політики, компроматів і секретів до питань зі шкільної програми”

– розповідає Олександра.

На відміну від ще однієї рубрики Олександри “33 за 3”, герої нової матимуть можливість обирати тему для спілкування серед запропонованих: будуть і “скандал”, і “компромат”, і “родина”.

Першим зірковим гостем формату “Ранок разом” став лідер гурту “Воплі Відоплясова” Олег Скрипка. Музикант зізнався, що не любить дуже рано вставати і для нього головне – гарно виспатися.

https://youtu.be/wfK-I-es2rw

На камеру свій прес легенда української рок-музики не погодився показати, проте розповів Олександрі Кучеренко, що обов’язково двічі на тиждень займається спортом. Крім цього, він поділився рецептом “Зеленого коктейлю”, який полюбляє випити після фізичних навантажень. До його складу входять: шпинат, лимон, імбир, будь-які сезонні ягоди (наприклад, виноград, хурма), насіння гарбуза, кедровий горіх і мед.

Сміливо відповів композитор і на запитання щодо особливостей сімейного бюджету. Зокрема, Олег сказав, що дає дітям на щоденні витрати по 200 гривень.

“Я думаю, що діти мусять своїми зусиллями отримувати результат”, – зазначив Скрипка.

Глядачі ICTV також мають змогу поставити запитання зіркам наступних випусків. Надіслати їх можна через соцмережі каналу. Не пропустіть нові епізоди у “Ранку у великому місті”.

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