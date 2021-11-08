Ранок разом: новая рубрика Александры Кучеренко на ICTV

Как начинают свое утро известные украинцы? Ведущая ICTV Александра Кучеренко откроет этот занавес в новой рубрике «Утра в большом городе».

“Просыпаются в пять, чтобы позаниматься спортом, готовят ли фирменный завтрак для всей семьи? Или любят поспать и не спеша пьют кофе у себя на балконе? Как и на чем добираются до работы? Каждый человек проводит утро по-своему, и именно в этот момент его можно увидеть настоящим. В новой рубрике мы с героем проводим одно утро вместе. И пока он делает свои утренние дела, общаемся на наиболее актуальные темы – от политики, компроматов и секретов до вопросов школьной программы”

– рассказывает Александра.

В отличие от еще одной рубрики Александры «33 за 3», герои новой будут иметь возможность выбирать тему для общения среди предложенных, а это и «скандал», и «компромат», и «семья».

Первым звездным гостем формата «Ранок разом» стал лидер группы «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка. Музыкант признался, что не любит слишком рано вставать и для него главное – хорошо выспаться.

https://youtu.be/wfK-I-es2rw

На камеру свой пресс легенда украинской рок-музыки не согласился показать, но рассказал Александре Кучеренко, что обязательно дважды в неделю занимается спортом. Кроме того, он поделился рецептом «Зеленого коктейля», который любит выпить после физических нагрузок. В его состав входят: шпинат, лимон, имбирь, любые сезонные ягоды (например, виноград, хурма), семена тыквы, кедровый орех и мед.

Смело ответил композитор и на вопрос об особенностях семейного бюджета. В частности, Олег сказал, что дает детям на ежедневные расходы по 200 гривен.

«Я думаю, что дети должны своими усилиями получать результат«, – отметил Скрипка.

Зрители ICTV также могут задать вопросы звездам следующих выпусков. Прислать их можно через соцсети канала. Не пропустите новые эпизоды в «Утре в большом городе».

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