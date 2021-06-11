На чому заощаджують, а на що сміливо витрачають гроші українські зірки: Олександра Кучеренко стала ведучою нової рубрики на ICTV

На телеканалі ICTV у проєкті “Ранок у великому місті” з’явилася нова рубрика з Олександрою Кучеренко – “Зіркова скарбничка”.

Українські політики, артисти, бізнесмени та спортсмени у новій рубриці відкриють двері своїх домівок – проведуть міні-екскурсію по кімнатах та розкажуть, на що звикли тринькати гроші, а на чому вдається заощаджувати. Зірки також поділяться своїми лайфхаками економії, а Олександра Кучеренко проінспектує, чи економні вони насправді, перевіривши їх місячні витрати, котрі йдуть на харчування, шопінг, комунальні послуги, оренду, поїздки, розваги та інше.

Пандемія коронавірусу внесла багато змін у життя українців та змусила навчитися не тільки ретельніше розподіляти фінанси, а і заощаджувати. Базові витрати кожного йдуть на харчування, одяг, транспорт, комунальні послуги та житло. Через карантин люди почали проводити більше часу саме вдома. І все частіше замислюватися про розумне споживання та економію. Відомі і багаті люди також!

– розповідає Олександра.

Зазирне ведуча і в гардеробну, і в холодильник, і навіть у ванну кімнату, щоб дізнатися, чи зберігають медійні особистості природні ресурси. А наприкінці випуску лічильник економії видасть результат – герой випуску – марнотрат чи таки економний?

У першому випуску Олександра протестувала економність Євгена Клопотенка. Бюджет зіркового кулінарного експерта складає 55-60 тисяч гривень на місяць, з яких 20 тисяч Євген витрачає на їжу. Ревізія Олександри та її лічильник показали, що шеф-кухар на 40% економна людина.

Наступними героями проєкту “Зіркова скарбничка” стануть Джеррі Хейл та Кіра Рудик.

Не пропустіть нові випуски в ефірі “Ранку у великому місті” та на YouTube-каналі ICTV.

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