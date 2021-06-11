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Главная / На чем экономят, а на что смело тратят деньги украинские звезды: Александра Кучеренко стала ведущей новой рубрики на ICTV / 11.06.2021 16:25
11.06.2021 16:25
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На чем экономят, а на что смело тратят деньги украинские звезды: Александра Кучеренко стала ведущей новой рубрики на ICTV


На телеканале ICTV в проекте “Утро в большом городе” появилась новая рубрика с Александрой Кучеренко – “Звездная копилка”.

Украинские политики, артисты, бизнесмены и спортсмены в новой рубрике откроют двери своих домов – проведут мини-экскурсию по комнатам и расскажут, на что привыкли транжирить деньги, а на чем удается экономить. Звезды также поделятся своими лайфхаками экономии, а Александра Кучеренко проинспектирует, экономные они на самом деле или нет, проверив их месячные расходы, которые идут на питание, шопинг, коммунальные услуги, аренду жилья, поездки, развлечения и прочее.

Пандемия коронавируса внесла много изменений в жизнь украинцев и заставила научиться не только тщательно распределять финансы, а и экономить. Базовые расходы каждого идут на питание, одежду, транспорт, коммунальные услуги и жилье. Из-за карантина люди начали проводить больше времени именно дома. И все чаще задумываться о разумном потреблении и экономии. Известные и богатые люди тоже!

– рассказывает Александра.

Заглянет ведущая и в гардеробную, и в холодильник, и даже в ванную комнату, чтобы узнать, сохраняют ли медийные личности природные ресурсы. А в конце выпуска счетчик экономии выдаст результат – герой выпуска – транжира или же экономный?

В первом выпуске Александра протестировала экономность Евгения Клопотенка. Бюджет звездного кулинарного эксперта составляет 55-60 тысяч гривен в месяц, из которых 20 тысяч Евгений тратит на еду. Ревизия Александры и ее счетчик показали, что шеф-повар на 40% экономный человек.

Следующими героями проекта “Звездная копилка” станут Джерри Хейл и Кира Рудик.

Не пропустите новые выпуски в эфире “Утра в большом городе” и на YouTube-канале ICTV.

 

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Теги: Зіркова скарбничка, Александра Кучеренко, Ранок у Великому Місті
11.06.2021 16:25



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