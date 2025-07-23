Легендарна 25-та Січеславська бригада святкує річницю: ведучий Олександр Швачка привітав бійців та розповів про унікальність підрозділу

Олександр Швачка — перший на українському телебаченні ведучий-ветеран, ведучий програми «Ранок у великому місті» на ICTV2 — привітав 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду з річницею створення. Він також став ведучим урочистого заходу, що відбувся на честь цієї визначної дати.

Про це ведучий повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Днями мав за честь бути ведучим на заході, присвяченому річниці створення легендарної 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Вона стала однією з перших у ЗСУ, яка сформувала роту безпілотних систем і почала широко застосовувати наземні роботизовані комплекси. Сьогодні її називають технодесантом нового покоління! ДШВ — сила та честь!» — написав Олександр.

Зазначимо, що ведучий-ветеран Олександр Швачка був учасником АТО у складі 79-ї ОДШБ, а під час повномасштабного вторгнення служив у 95-й ДШБ. Нині ветеран активно розвивається як телеведучий і вже не вперше стає обличчям панельних дискусій та заходів, присвячених військовій тематиці.

Вмикайте “Ранок у великому місті” з понеделіка по п’ятницю о 7:00 на ICTV2 і зустрічай ранок серед своїх!