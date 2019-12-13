1000 днів разом: програма «Ранок У Великому Місті» відсвяткувала ювілейний ефір

12 грудня на каналі ICTV в ефір вийшов 1000 випуск програми «Ранок у Великому місті». Ось уже 5 років глядачі починають свій день в компанії незмінних ведучих Юлії Зорій, Антона Равицького і Павла Казаріна.

– Ми створювали шоу, щоб показати глядачам, чим живе світ і наша країна, не просто розповідати новини, а бути корисними, говорити про життя, здоров’я і не тільки, – коментує керівник проекту Андрій Слободян.

5 років тому у нас був дуже великий кастинг, потрібно було обрати саме трьох ведучих. Антон нас одразу підкорив, а ось Юлю і Пашу ми шукали довго.

Але це і добре, як показала практика, ми зібрали разом гідну компанію. Зараз в нашій команді працює 70 людей.

Ведучі пройшли довгий шлях розвитку, але й досі з посмішкою згадують перші випуски програми.

Перші ефіри проходили в стані глибокого автопілоту. Організм ще не перебудувався на ранні підйоми, тому швидше симулював присутність свідомості.

Через деякий час, переглядаючи записи, з’являється відчуття, що спостерігаю за чужим життям, тому що сам в цьому не брав участі, нічого не пам’ятаю. Так що усвідомлене ведення почалося десь за місяць, – розповідає Антон Равицький.

За 5 років змінився не тільки формат, але і стосунки в команді.

– Спершу це все було невеликою авантюрою. Ми не знали, скільки проект проживе, на який контент ми зробимо ставку і як все це буде виглядати. А тепер це вже частина нашого життя – з історією та майбутнім, – коментує Павло Казарін.

У ведучих навіть з’явилися свої традиції.

– Якщо людей на 5 років запустити в космос, де вони день за днем ​​поруч, то або вони з’їдять один одного, або створять свою власну маленьку симбіотичну систему. Ось з останнім ми впоралися відмінно. Навіть зберегли традицію збиратися час від часу поза роботою, коли збігаються вікна в графіках, – додає Антон Равицький.

Дивіться програму «Ранок У Великому Місті» на телеканалі ICTV з вівторка, 17 грудня о 06:30. Буде цікаво!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.