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Главная / 1000 дней вместе: программа «Утро в большом городе» отпраздновала юбилейный эфир / 13.12.2019 16:24
13.12.2019 16:24
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1000 дней вместе: программа «Утро в большом городе» отпраздновала юбилейный эфир

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12 декабря на канале ICTV в эфир вышел 1000 выпуск программы «Утро в Большом городе». Вот уже 5 лет зрители начинают свой день в компании бессменных ведущих – Юлии Зорий, Антона Равицкого и Павла Казарина.

– Мы создавали шоу, чтобы показать зрителям, чем живет мир и наша страна, не просто рассказывать новости, а быть полезными, говорить о жизни, здоровье и не только, – комментирует руководитель проекта Андрей Слободян.

5 лет назад у нас был очень большой кастинг, нужно было выбрать именно троих ведущих. Антон нас сразу покорил, а вот Юлю и Пашу мы искали долго.

Но это и хорошо, как показала практика, мы собрали вместе достойную компанию. Сейчас в нашей команде работает 70 человек.

Ведущие прошли долгий путь развития, при этом до сих пор с улыбкой вспоминают первые выпуски программы.

Первые эфиры проходили в состоянии глубокого автопилота. Организм еще не перестроился на ранние подъемы, потому скорее симулировал присутствие сознания.

Спустя время, пересматривая записи, появляется ощущение, что наблюдаю за чужой жизнью, как будто сам в этом не участвовал. Так что осознанное ведение началось спустя месяц, – рассказывает Антон Равицкий.

За 5 лет изменился не только формат, но и отношения в команде.

– Сперва это все было небольшой авантюрой. Мы не знали, сколько проект проживет, на какой контент мы сделаем ставку и как в финале все это будет выглядеть. А теперь это уже часть нашей жизни – с историей и будущим, – комментирует Павел Казарин.

У ведущих даже появились свои традиции.

– Если людей на 5 лет запустить в космос, где они день за днём рядом, то либо они съедят друг друга, либо образуют свою собственную маленькую симбиотическую систему. Вот с последним мы справились отлично. Даже сохранили традицию собираться время от времени вне работы, когда совпадают окна в графиках, – добавляет Антон Равицкий.

Смотрите программу «Утро В Большом Городе» на телеканале ICTV со вторника, 17 декабря в 06:30. Будет интересно!

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Теги: Антон Равицький, Павло Казарин, Ранок у Великому Місті, Юлія Зорій
13.12.2019 16:24
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