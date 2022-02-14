Сьогодні на ICTV покажуть другий сезон «Прихованої небезпеки»

Сьогодні о 20:20 вийде продовження захопливої соціальної програми «Прихована небезпека». У нових випусках ведучий Олексій Душка знайомитиме глядачів з ще більш неочікуваними небезпеками нашого побуту та дасть корисні поради, які можуть врятувати ваше майно чи навіть життя.

Під час першого сезону у соцмережах користувачі активно коментували різноманітні ситуації і радили нові теми. Деякі з них автори проєкту розкрили у другому сезоні.

«До нас у коментарі приходили люди, у яких насправді траплялися ситуації з наших сюжетів. Та що далеко ходити, зі мною ставалося. У метро мене ледь не «підбрили» кишенькові злодії. Забіг у останній вагон, двоє чоловіків притислися до мене. Не звернув спочатку на це уваги. Потім відчув, що мене оточили, хоча у вагоні ще було достатньо місця. Зрозумів, що мене відпрацьовують за схемою, про яку розповідав у передачі. Подивився на сумку, а там вже рука. Підняв відразу крику, раджу так усім робити. Тоді злодії відступають»

‒ розповідає Олексій Душка.

У другому сезоні ведучий розповість про шахрайство з валютою, обмани у клініках, нові схеми грабіжників. Також автори проєкту продовжать знайомити людей з правилами поведінки під час займання та розкриють п’ять неочевидних причин пожеж.

Середнє охоплення кожного епізоду першого сезону «Прихованої небезпеки» склало 2,3 млн глядачів.

Дивіться «Приховану небезпеку» щопонеділка о 20:20 на ICTV!

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