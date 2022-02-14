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Главная / Сегодня на ICTV покажут второй сезон «Скрытой опасности» / 14.02.2022 12:44
14.02.2022 12:44
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Сегодня на ICTV покажут второй сезон «Скрытой опасности»

Сегодня на ICTV покажут второй сезон «Скрытой опасности»

Сегодня в 20:20 выйдет продолжение увлекательной социальной программы «Скрытая опасность». В новых выпусках ведущий Алексей Душка будет знакомить зрителей с еще более неожиданными опасностями нашего быта и даст полезные советы, которые могут спасти ваше имущество или даже жизнь.

Во время первого сезона в соцсетях пользователи активно комментировали разные ситуации и советовали новые темы. Некоторые авторы проекта раскрыли во втором сезоне.

«К нам в комментарии приходили люди, у которых действительно случались ситуации из наших сюжетов. Да что далеко ходить, со мной происходило. В метро меня чуть не «подбрили» карманники. Забежал в последний вагон, двое мужчин прижались ко мне. Не обратил сначала на это внимание. Потом почувствовал, что меня оцепили, хотя в вагоне еще было достаточно места. Понял, что меня отрабатывают по схеме, о которой ярассказывал в передаче. Посмотрел на сумку, а там уже рука. Поднял сразу крик, советую так всем делать. Тогда воры отступают»

– рассказывает Алексей Душка.

Во втором сезоне ведущий расскажет о мошенничестве с валютой, обманах в клиниках, новых схемах грабителей. Также авторы проекта продолжат знакомить людей с правилами поведения во время возгорания и раскроют пять неочевидных причин пожаров.

Средний охват каждого эпизода первого сезона «Скрытой опасности» составил 2,3 млн зрителей.

Смотрите «Скрытую опасность» каждый понедельник в 20:20 на ICTV!

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Теги: Алексей Душка, Прихована небезпека
14.02.2022 12:44



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