Что приготовить из картофеля: 5 простых рецептов на каждый день

Картофель – это наиболее универсальный овощ на кухне каждой украинской семьи, ведь невозможно перечислить то количество блюд, в которых он используется. Однако если вам уже надоела обычная вареная или жареная картошка, а захотелось попробовать интересные и не очень сложные блюда – редакция ICTV.UA собрала 5 рецептов из картофеля на каждый день, которые под силу каждому.

Картофельная запеканка по-французски

Ингредиенты:

картофель – 500 г;

сыр твердый – 200 г;

молоко – 2 ст .;

яйца – 2 шт .;

соль, чеснок, сливочное масло – по вкусу.

Как приготовить:

Очистить картофель, нарезать тонкими кусочками и выложить в емкость для запекания. Каждый слой посыпать мелко порезанным чесноком, смешанным с солью. Взболтать яйца с молоком и залить этой смесью картофель. Сверху посыпать натертым сыром и сливочным маслом. Запекать в духовке в течение 45 минут при температуре 180 градусов.

Картофельные зразы с грибами

Ингредиенты:

картофель – 10 шт;

шампиньйоны – 300 г;

лук – 1 шт .;

яйца – 3 шт .;

молоко – 150 мл.;

сливочное масло – 20 г;

мука – 5 ст.л .;

растительное масло – 200 мл.;

панировочные сухари – 200 г;

соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

Отварить картофель. Из картофеля сделать пюре, добавив молоко и масло. Обжарить лук с грибами на растительном масле. Дальше сформировать зразы, а именно: выложить в ладонь 1 ст. л. пюре, по центру выложить 1 ст. л. грибов, сверху добавить еще 1 ст. л. пюре и сформировать котлетку, обвалять ее в панировке и обжарить до румяной корочки на растительном масле.

Картофельные крокеты с сыром

Ингредиенты:

очищенный картофель – 500 г;

молоко – 30 мл.;

полутвердый сыр – 100 г;

мука – 1 ст.л .;

сливочное масло – 70 г;

1 яйцо;

панировочные сухари – 70 г;

соль по вкусу.

Как приготовить:

В подсоленной воде отварить картофель. Приготовить пюре, добавив сливочное масло и подогретое молоко. Ждать пока все остынет до комнатной температуры. Натереть сыр на мелкую терку. Взбить яйцо. Сформировать небольшие шарики: отделить от картофельной массы небольшую порцию пюре, расплескать, положить внутрь сыр и сформировать шарик диаметром около 3 сантиметров. Запанировать его в муке. Далее обмакнуть в яйцо, запанировать в сухарях, опять в яйцо и еще раз в сухарях. Сформированные крокеты обжарить во фритюре при температуре 170 градусов до румяной корочки (примерно 2 минуты).

Деруны

Ингредиенты:

картофель – 1 кг;

яйца – 2 шт .;

1 крупная луковица;

мука – 2 ст.л .;

растительное масло – для обжаривания;

соль, перец – по вкусу;

зубчик чеснока – по желанию.

Как приготовить:

Очистить картофель и луковицу, натереть на мелкой терке. По желанию добавить чеснок. Перемешать полученную массу. Добавить яйца и муку. Хорошо перемешать. Посолить и поперчить тесто и снова перемешать. Разогреть в сковороде 2-3 ст. л. растительного масла, набирать ложкой картофельную массу и обжаривать круглые оладьи до румяной корочки. Подавать готовые деруны со сметаной и овощами.

Вареники с картошкой

Ингредиенты:

картофель – 1 кг;

мука – 800 г;

вода – 400 мл .;

соль – 1 ч.л.

по вкусу: сливочное масло или сметана. Для шкварок – лук и сало.

Как приготовить:

Отварить картофель, посолить, сделать из нее пюре. Насыпать в миску половину муки, налить воды, добавить соль, все перемешать. Постепенно добавлять другую половину муки. Замесить тесто. Разделить тесто на несколько частей. Из части теста скатать колбаску и порезать ее на куски. Обвалять эти куски в муке и раскатать из них круги диаметром 4-5 сантиметров. Далее в центр положить картофель и сплюснуть края руками. Отварить вареники в соленой кипяченой воде примерно 2-3 минуты. В готовые вареники по вкусу добавить сливочное масло, или сметану. Чтобы было еще вкуснее – подавать со шкварками. Для этого необходимо обжарить нарезанное кубиками сало вместе с луком.

Приятного аппетита!

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