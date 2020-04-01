Что приготовить из картофеля: 5 простых рецептов на каждый день

Картофель – это наиболее универсальный овощ на кухне каждой украинской семьи, ведь невозможно перечислить то количество блюд, в которых он используется. Однако если вам уже надоела обычная вареная или жареная картошка, а захотелось попробовать интересные и не очень сложные блюда – редакция ICTV.UA собрала 5 рецептов из картофеля на каждый день, которые под силу каждому.
Картофельная запеканка по-французски
Ингредиенты:
- картофель – 500 г;
- сыр твердый – 200 г;
- молоко – 2 ст .;
- яйца – 2 шт .;
- соль, чеснок, сливочное масло – по вкусу.
Как приготовить:
- Очистить картофель, нарезать тонкими кусочками и выложить в емкость для запекания.
- Каждый слой посыпать мелко порезанным чесноком, смешанным с солью.
- Взболтать яйца с молоком и залить этой смесью картофель.
- Сверху посыпать натертым сыром и сливочным маслом.
- Запекать в духовке в течение 45 минут при температуре 180 градусов.
Картофельные зразы с грибами
Ингредиенты:
- картофель – 10 шт;
- шампиньйоны – 300 г;
- лук – 1 шт .;
- яйца – 3 шт .;
- молоко – 150 мл.;
- сливочное масло – 20 г;
- мука – 5 ст.л .;
- растительное масло – 200 мл.;
- панировочные сухари – 200 г;
- соль, перец – по вкусу.
Как приготовить:
- Отварить картофель. Из картофеля сделать пюре, добавив молоко и масло.
- Обжарить лук с грибами на растительном масле.
- Дальше сформировать зразы, а именно: выложить в ладонь 1 ст. л. пюре, по центру выложить 1 ст. л. грибов, сверху добавить еще 1 ст. л. пюре и сформировать котлетку, обвалять ее в панировке и обжарить до румяной корочки на растительном масле.
Картофельные крокеты с сыром
Ингредиенты:
- очищенный картофель – 500 г;
- молоко – 30 мл.;
- полутвердый сыр – 100 г;
- мука – 1 ст.л .;
- сливочное масло – 70 г;
- 1 яйцо;
- панировочные сухари – 70 г;
- соль по вкусу.
Как приготовить:
- В подсоленной воде отварить картофель. Приготовить пюре, добавив сливочное масло и подогретое молоко. Ждать пока все остынет до комнатной температуры.
- Натереть сыр на мелкую терку. Взбить яйцо.
- Сформировать небольшие шарики: отделить от картофельной массы небольшую порцию пюре, расплескать, положить внутрь сыр и сформировать шарик диаметром около 3 сантиметров. Запанировать его в муке. Далее обмакнуть в яйцо, запанировать в сухарях, опять в яйцо и еще раз в сухарях.
- Сформированные крокеты обжарить во фритюре при температуре 170 градусов до румяной корочки (примерно 2 минуты).
Деруны
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг;
- яйца – 2 шт .;
- 1 крупная луковица;
- мука – 2 ст.л .;
- растительное масло – для обжаривания;
- соль, перец – по вкусу;
- зубчик чеснока – по желанию.
Как приготовить:
- Очистить картофель и луковицу, натереть на мелкой терке. По желанию добавить чеснок. Перемешать полученную массу.
- Добавить яйца и муку. Хорошо перемешать.
- Посолить и поперчить тесто и снова перемешать.
- Разогреть в сковороде 2-3 ст. л. растительного масла, набирать ложкой картофельную массу и обжаривать круглые оладьи до румяной корочки.
- Подавать готовые деруны со сметаной и овощами.
Вареники с картошкой
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг;
- мука – 800 г;
- вода – 400 мл .;
- соль – 1 ч.л.
- по вкусу: сливочное масло или сметана. Для шкварок – лук и сало.
Как приготовить:
- Отварить картофель, посолить, сделать из нее пюре.
- Насыпать в миску половину муки, налить воды, добавить соль, все перемешать.
- Постепенно добавлять другую половину муки. Замесить тесто.
- Разделить тесто на несколько частей. Из части теста скатать колбаску и порезать ее на куски. Обвалять эти куски в муке и раскатать из них круги диаметром 4-5 сантиметров. Далее в центр положить картофель и сплюснуть края руками.
- Отварить вареники в соленой кипяченой воде примерно 2-3 минуты.
- В готовые вареники по вкусу добавить сливочное масло, или сметану.
- Чтобы было еще вкуснее – подавать со шкварками. Для этого необходимо обжарить нарезанное кубиками сало вместе с луком.
Приятного аппетита!
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