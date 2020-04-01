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Главная / Что приготовить из картофеля: 5 простых рецептов на каждый день / 01.04.2020 15:49
01.04.2020 15:49
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Что приготовить из картофеля: 5 простых рецептов на каждый день


Картофель – это наиболее универсальный овощ на кухне каждой украинской семьи, ведь невозможно перечислить то количество блюд, в которых он используется. Однако если вам уже надоела обычная вареная или жареная картошка, а захотелось попробовать интересные и не очень сложные блюда – редакция ICTV.UA собрала 5 рецептов из картофеля на каждый день, которые под силу каждому.

Картофельная запеканка по-французски

Ингредиенты:

  • картофель – 500 г;
  • сыр твердый – 200 г;
  • молоко – 2 ст .;
  • яйца – 2 шт .;
  • соль, чеснок, сливочное масло – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Очистить картофель, нарезать тонкими кусочками и выложить в емкость для запекания.
  2. Каждый слой посыпать мелко порезанным чесноком, смешанным с солью.
  3. Взболтать яйца с молоком и залить этой смесью картофель.
  4. Сверху посыпать натертым сыром и сливочным маслом.
  5. Запекать в духовке в течение 45 минут при температуре 180 градусов.

Картофельные зразы с грибами

Ингредиенты:

  • картофель – 10 шт;
  • шампиньйоны – 300 г;
  • лук – 1 шт .;
  • яйца – 3 шт .;
  • молоко – 150 мл.;
  • сливочное масло – 20 г;
  • мука – 5 ст.л .;
  • растительное масло – 200 мл.;
  • панировочные сухари – 200 г;
  • соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Отварить картофель. Из картофеля сделать пюре, добавив молоко и масло.
  2. Обжарить лук с грибами на растительном масле.
  3. Дальше сформировать зразы, а именно: выложить в ладонь 1 ст. л. пюре, по центру выложить 1 ст. л. грибов, сверху добавить еще 1 ст. л. пюре и сформировать котлетку, обвалять ее в панировке и обжарить до румяной корочки на растительном масле.

Картофельные крокеты с сыром

Ингредиенты:

  • очищенный картофель – 500 г;
  • молоко – 30 мл.;
  • полутвердый сыр – 100 г;
  • мука – 1 ст.л .;
  • сливочное масло – 70 г;
  • 1 яйцо;
  • панировочные сухари – 70 г;
  • соль по вкусу.

Как приготовить:

  1. В подсоленной воде отварить картофель. Приготовить пюре, добавив сливочное масло и подогретое молоко. Ждать пока все остынет до комнатной температуры.
  2. Натереть сыр на мелкую терку. Взбить яйцо.
  3. Сформировать небольшие шарики: отделить от картофельной массы небольшую порцию пюре, расплескать, положить внутрь сыр и сформировать шарик диаметром около 3 сантиметров. Запанировать его в муке. Далее обмакнуть в яйцо, запанировать в сухарях, опять в яйцо и еще раз в сухарях.
  4. Сформированные крокеты обжарить во фритюре при температуре 170 градусов до румяной корочки (примерно 2 минуты).

Деруны

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг;
  • яйца – 2 шт .;
  • 1 крупная луковица;
  • мука – 2 ст.л .;
  • растительное масло – для обжаривания;
  • соль, перец – по вкусу;
  • зубчик чеснока – по желанию.

Как приготовить:

  1. Очистить картофель и луковицу, натереть на мелкой терке. По желанию добавить чеснок. Перемешать полученную массу.
  2. Добавить яйца и муку. Хорошо перемешать.
  3. Посолить и поперчить тесто и снова перемешать.
  4. Разогреть в сковороде 2-3 ст. л. растительного масла, набирать ложкой картофельную массу и обжаривать круглые оладьи до румяной корочки.
  5. Подавать готовые деруны со сметаной и овощами.

Вареники с картошкой

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг;
  • мука – 800 г;
  • вода – 400 мл .;
  • соль – 1 ч.л.
  • по вкусу: сливочное масло или сметана. Для шкварок – лук и сало.

Как приготовить:

  1. Отварить картофель, посолить, сделать из нее пюре.
  2. Насыпать в миску половину муки, налить воды, добавить соль, все перемешать.
  3. Постепенно добавлять другую половину муки. Замесить тесто.
  4. Разделить тесто на несколько частей. Из части теста скатать колбаску и порезать ее на куски. Обвалять эти куски в муке и раскатать из них круги диаметром 4-5 сантиметров. Далее в центр положить картофель и сплюснуть края руками.
  5. Отварить вареники в соленой кипяченой воде примерно 2-3 минуты.
  6. В готовые вареники по вкусу добавить сливочное масло, или сметану.
  7. Чтобы было еще вкуснее – подавать со шкварками. Для этого необходимо обжарить нарезанное кубиками сало вместе с луком.

Приятного аппетита!

А также не пропустите на ICTV в эту субботу в 8:30 кулинарную программу «Первое, второе и компот», где на вас ждут вкусные рецепты от Виктора Бронюка, которые каждый сможет легко приготовить на собственной кухне!

Также по теме: Первое второе и компот: рассольник, жаренный хек и салат с сухариками — Выпуск, 2 ТОП-5 простых и оригинальных блюд из гречки «Перше, друге та компот»: ТОП-3 рецепта украинского борща

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Теги: перше друге т компот, рецепт картошки
01.04.2020 15:49



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