Пісне меню від лідера гурту «ТІК»

Великий піст – гарна нагода оздоровити і тіло, і дух. У цьому впевнений Віктор Бронюк, фронтмен гурту ТІК та віднедавна ведучий кулінарного шоу «Перше, друге та компот» на телеканалі ICTV. Завтра він розповість українцям, як швидко та бюджетно приготувати смачне меню на увесь день. Ведучий поділиться рецептами пісних страв, які обійдуться вам недорого і принесуть користь організму.

Мінімум інгредієнтів і максимум користі – під таким девізом готуватиме завтра відомий артист для українців. У період карантину Віктор радить глядачам дотримуватися посту, щоб послабити навантаження на організм і підвищити імунітет. Для цього ідеально підійде розсольник – один із найкорисніших супів, головним інгредієнтом якого є солоні огірки. У сім’ї Віктора страву готують часто і за незвичним рецептом, розробленим самим зірковим татусем.

За роки експериментів на кухні я виявив, що мариновані гриби якнайкраще розкривають смак розсольнику і додають йому високої поживності

– зізнається Віктор.

Також Бронюк приготує тушкований хек з овочами та салат за власним рецептом. Обіцяє, нові страви сподобаються навіть найвибагливішим споживачам.

Не проґавте кулінарне шоу «Перше, друге та компот» завтра о 08:30 на ICTV, щоб першими дізнатися секрети корисного раціону від Віктора Бронюка!

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