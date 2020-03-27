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Главная / Постное меню от лидера группы «ТИК» / 27.03.2020 16:59
27.03.2020 16:59
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Постное меню от лидера группы «ТИК»


Великий пост хорошая возможность оздоровить и тело, и дух. В этом уверен Виктор Бронюк, фронтмен группы ТИК и ведущий кулинарного шоу «Первое, второе и компот» на телеканале ICTV. Завтра он расскажет украинцам, как быстро и бюджетно приготовить вкусное меню на весь день. Ведущий поделится рецептами постных блюд, которые обойдутся вам недорого и принесут пользу организму.

Минимум ингредиентов и максимум пользы — под таким девизом будет готовить завтра известный артист для украинцев. В период карантина Виктор советует зрителям соблюдать пост, чтобы ослабить нагрузку на организм и повысить иммунитет. Для этого идеально подойдет рассольник — один из самых полезных супов, главным ингредиентом которого являются соленые огурцы. В семье Виктора блюдо готовят часто и по необычному рецепту, разработанному самим звездным папой.

За годы экспериментов на кухне я обнаружил, что маринованные грибы лучше раскрывают вкус рассольника и придают ему высокой питательности

— признается Виктор.

Также Бронюк приготовит тушеный хек с овощами и салат по собственному рецепту. Обещает, новые блюда понравятся даже самым требовательным потребителям.

Не пропустите кулинарное шоу «Первое, второе и компот» завтра в 08:30 на ICTV, чтобы первыми узнать секреты полезного рациона от Виктора Бронюка!

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Теги: Віктор Бронюк, кулінарне шоу, перше друге т компот
27.03.2020 16:59



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