Первое, второе и компот: рецепт пасхального кулича от Виктора Бронюка

Уже в следующее воскресение, 19 апреля, православные будут праздновать Пасху, а это значит, что уже пора думать о приготовлении куличей. Виктор Бронюк, фронтмэн группы ТІК и ведущий кулинарного шоу «Первое, второе и компот» на ICTV уверяет, что лучший кулич – приготовленный собственноручно, вместе со всей семьей. Накануне праздника он поделился, как приготовить идеальный кулич.
Украинский исполнитель давно увлекается кулинарией и экспериментирует на кухне. Именно так и нашел рецепт кулича на сухом молоке, благодаря которому тот приобретает необычный карамельный аромат.
Для теста вам понадобиться:
- Яйца (желтки) – 4 шт.
- Сахар – 1 стакан
- Сухое молоко – 1 стакан
- Пшеничная мука – 4 стакана
- Ванильный сахар – 1 ч. л.
- Хлебопекарные дрожжи – 25 г
- Теплая вода – 1 стакан
Приготовление:
- Желтки отделить от белков.
- Добавить сахар к желткам и взбить блендером, затем добавить сухое молоко и тщательно все перемешать.
- В теплую воду добавить муку, ванильный сахар, сухие дрожжи и тщательно перемешать до однородности.
- Тесто накрыть полотенцем и оставить на 20 минут.
- Досыпать в тесто муки и перемешать.
- Готовое тесто разложить в формы. Смазать верхушки куличей желтком.
- Поставить в духовку разогретую до 230°С на 40 минут.
Для глазури:
- Сахар – 1 стакан
- Белок яиц – 4 шт.
Приготовление:
- Взбить белки до устойчивости.
- Добавить сахар и еще раз тщательно взбить до кремовой массы.
Готовые куличи покрыть глазурью и украсить разноцветными посыпками в виде звездочек, крупинок и горошинок на основе сахарной пудры, которые можно купить в любом магазине.
Включайте ICTV в 8:30 в эту субботу и смотрите новый выпуск кулинарного шоу «Первое, второе и компот», чтобы узнать новые рецепты для пасхального застолья.