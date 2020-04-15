Первое, второе и компот: рецепт пасхального кулича от Виктора Бронюка

Уже в следующее воскресение, 19 апреля, православные будут праздновать Пасху, а это значит, что уже пора думать о приготовлении куличей. Виктор Бронюк, фронтмэн группы ТІК и ведущий кулинарного шоу «Первое, второе и компот» на ICTV уверяет, что лучший кулич – приготовленный собственноручно, вместе со всей семьей. Накануне праздника он поделился, как приготовить идеальный кулич.

Украинский исполнитель давно увлекается кулинарией и экспериментирует на кухне. Именно так и нашел рецепт кулича на сухом молоке, благодаря которому тот приобретает необычный карамельный аромат.

Для теста вам понадобиться:

Яйца (желтки) – 4 шт.

Сахар – 1 стакан

Сухое молоко – 1 стакан

Пшеничная мука – 4 стакана

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Хлебопекарные дрожжи – 25 г

Теплая вода – 1 стакан

Приготовление:

Желтки отделить от белков. Добавить сахар к желткам и взбить блендером, затем добавить сухое молоко и тщательно все перемешать. В теплую воду добавить муку, ванильный сахар, сухие дрожжи и тщательно перемешать до однородности. Тесто накрыть полотенцем и оставить на 20 минут. Досыпать в тесто муки и перемешать. Готовое тесто разложить в формы. Смазать верхушки куличей желтком. Поставить в духовку разогретую до 230°С на 40 минут.

Для глазури:

Сахар – 1 стакан

Белок яиц – 4 шт.

Приготовление:

Взбить белки до устойчивости. Добавить сахар и еще раз тщательно взбить до кремовой массы.

Готовые куличи покрыть глазурью и украсить разноцветными посыпками в виде звездочек, крупинок и горошинок на основе сахарной пудры, которые можно купить в любом магазине.

Включайте ICTV в 8:30 в эту субботу и смотрите новый выпуск кулинарного шоу «Первое, второе и компот», чтобы узнать новые рецепты для пасхального застолья.

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