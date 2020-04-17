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Головна / Фарбуємо яйця на Великдень: Віктор Бронюк поділився сімейними секретами / 17.04.2020 16:45
17.04.2020 16:45
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Фарбуємо яйця на Великдень: Віктор Бронюк поділився сімейними секретами


Фронтмен гурту «ТІК» і ведучий кулінарного шоу «Перше, друге та компот» на ICTV Віктор Бронюк напередодні свята Пасхи поділився секретом фарбування яєць за допомогою натуральних барвників.

Ще від діда в родині артиста використовують лушпиння цибулі, щоб отримати темно-червоне забарвлення. Віктор модернізував цей народний спосіб і в якості природно барвника бере фіолетовий лук, щоб урізноманітнити колір крашанок.

З лушпиння звичайної золотистої ріпчастої цибулі виходять крашанки темно-червоного кольору, а ось якщо взяти фіолетову цибулю, яку ми звикли називати «ялтинською» – вийде гарний фіолетовий відтінок. Також перевірений спосіб – фарбувати яйця заваркою чаю. Але варто враховувати: щоб темно-коричневий колір був максимально насиченим, заварки потрібно дуже багато

– поділився артист.

Про секрети приготування великодніх страв Віктор Бронюк розповість в кулінарному шоу «Перше, друге та компот» 18 квітня о 8:30 на телеканалі ICTV. У суботньому випуску він поділиться своїми фірмовими рецептами, розповість про сімейні традиції і спогадами про свято Пасхи.

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Теги: великдень, Виктор Бронюк, перше друге та компот
17.04.2020 16:45



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