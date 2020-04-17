Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Главная / Красим яйца на Пасху: Виктор Бронюк поделился семейными секретами / 17.04.2020 16:45
17.04.2020 16:45
Поделиться

Красим яйца на Пасху: Виктор Бронюк поделился семейными секретами


Фронтмен группы «ТИК» и ведущий кулинарного шоу «Первое, второе и компот» на ICTV Виктор Бронюк накануне праздника Пасхи поделился секретом окрашивания яиц с помощью натуральных красителей.

Еще от деда в семье артиста используют шулуху лука, чтобы получить темно-красный окрас. Виктор модернизировал этот народный способ и в качестве природно красителя берет фиолетовый лук, чтобы разнообразить цвета пасхальных яиц.

Из шелухи обычного золотистого репчатого лука выходят крашенки темно-красного цвета, а вот если взять фиолетовый лук, который мы привыкли называть «ялтинским» – получится красивый фиолетовый оттенок. Также проверенный способ – красить яйца заваркой чая. Но стоит учитывать: чтобы темно-коричневый цвет был максимально насыщенным, заварки нужно очень много

– поделился артист.

О секретах приготовления пасхальных блюд Виктор Бронюк расскажет в кулинарном шоу «Первое, второе и компот» 18 апреля в 8:30 на телеканале ICTV. В субботнем выпуске он поделится своими фирменными рецептами, расскажет о семейных традициях и воспоминаниями о празднике Пасхи.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: великдень, Виктор Бронюк, перше друге т компот
17.04.2020 16:45



Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати