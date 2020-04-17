Красим яйца на Пасху: Виктор Бронюк поделился семейными секретами

Фронтмен группы «ТИК» и ведущий кулинарного шоу «Первое, второе и компот» на ICTV Виктор Бронюк накануне праздника Пасхи поделился секретом окрашивания яиц с помощью натуральных красителей.

Еще от деда в семье артиста используют шулуху лука, чтобы получить темно-красный окрас. Виктор модернизировал этот народный способ и в качестве природно красителя берет фиолетовый лук, чтобы разнообразить цвета пасхальных яиц.

Из шелухи обычного золотистого репчатого лука выходят крашенки темно-красного цвета, а вот если взять фиолетовый лук, который мы привыкли называть «ялтинским» – получится красивый фиолетовый оттенок. Также проверенный способ – красить яйца заваркой чая. Но стоит учитывать: чтобы темно-коричневый цвет был максимально насыщенным, заварки нужно очень много

– поделился артист.

О секретах приготовления пасхальных блюд Виктор Бронюк расскажет в кулинарном шоу «Первое, второе и компот» 18 апреля в 8:30 на телеканале ICTV. В субботнем выпуске он поделится своими фирменными рецептами, расскажет о семейных традициях и воспоминаниями о празднике Пасхи.

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