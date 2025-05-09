Відбувся допрем’єрний показ фільму Артема Шевченка «Морський бій: Епоха дронів» — нового документального проєкту з циклу «Військова розвідка України»

Стрічку створено за ініціативи ГУР МО України та за підтримки Міністерства культури та стратегічних комунікацій України у співпраці з United Content Hub.

Над фільмом працювала команда, до складу якої увійшли військовослужбовці Сил оборони та безпеки України. Запропонував ідею стрічки та став її автором Артем Шевченко, режисером виступив Антон Гойда. Продюсером проєкту став Сергій Лук’янець, асоціативним продюсером — Андрій Ногін.

Автор фільму Артем Шевченко зазначив:

«Коли ми обирали дату цього показу, довго думали, який саме день обрати. І все ж таки вирішили, що 8 травня — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні — може бути символічним днем для прем’єри фільму про нову, сучасну війну. Війну, яку, на жаль, розв’язала країна, що досі вважає себе чи не єдиним переможцем у Другій світовій.

У тій війні було багато переможців. І навряд чи хтось міг подумати, що вже у XXI столітті саме агресивна Росія розв’яже нову війну — найбільшу в Європі після Другої світової — проти нашої незалежної держави.

Створюючи цей цикл, ми ставили собі кілька важливих цілей. По-перше, увічнити пам’ять усіх, хто загинув у цій війні. По-друге, показати реальні бойові операції Сил оборони і безпеки, зокрема — Головного управління розвідки Міністерства оборони України як одного з ключових елементів державної безпеки, особливо в умовах війни».

Стрічка з циклу «Воєнна розвідка України» розповідає про найуспішніші бойові операції ГУР у протистоянні з російським агресором. Глядачі дізнаються про історію створення, вдосконалення та успішного застосування спецпідрозділом «Група-13» ГУР морських безпілотних дронів Magura. Фільм містить розмови з учасниками операцій, а також коментарі очільника ГУР Кирила Буданова.

Представник ГУР МО України Андрій Юсов:

«Дякуємо Артему й усій групі, яка працює над циклом, зокрема над цим фільмом. Це дуже складна робота, адже маємо справу зі специфічним матеріалом. Кожен фільм, який виходив, вимагав надзвичайно ретельної комунікації з бойовими підрозділами, перевірки з метою нерозголошення зайвої інформації, зйомки подій, що відбулися певний час тому. Адже, як і в попередніх серіях, дехто з героїв уже не був серед живих, а хтось перебував на бойових завданнях.

Це дуже складний процес — не лише творчий та організаційний, а й психологічний, дипломатичний. Але цей процес пройдено успішно. Серія триває, вона надзвичайно важлива. Кількість переглядів, посилань, відгуків — яскраве тому свідчення. І не лише в української аудиторії, а й за кордоном.

«Епоха дронів» — це справді нова епоха. Ми зараз відзначаємо важливі дати. Буквально 7-го числа була річниця штурмових дій підрозділів ГУР МО та побратимів з «Альфи» СБУ — висадки на острів Зміїний».

Стрічка висвітлює знищення ворожих кораблів і катерів у 2023-2024 роках, а також збиття у 2025-му морської авіації противника — вертольотів Мі-8 і винищувачів Су-30. Ці події стали ключовими для досягнення Україною морської переваги: витіснення російського флоту, розблокування торговельних шляхів і відновлення судноплавства в Чорному морі.

Андрій Наджос, заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції:

«Вітаю всіх захисників і захисниць, які вже четвертий рік боронять Україну на землі, в повітрі й на морі. Саме завдяки вашому героїзму ми маємо змогу створювати фільми. Це, звісно, болісні теми, але саме так виборюється право жити у своїй країні.

Для Міністерства культури та стратегічних комунікацій підтримка таких проєктів надзвичайно важлива.

3 травня сталася знакова подія — морський дрон уразив російський винищувач. Це новий розділ війни і чудова тема для майбутніх фільмів. Навіть після перемоги нам буде про що розповідати.

Міністерство продовжить підтримувати такі ініціативи. Це важливо не лише для українців — варто виходити на міжнародну аудиторію й показувати, як відважно українська нація бореться за незалежність. Слава Україні!».







Відбувся допрем’єрний показ фільму Артема Шевченка «Морський бій: Епоха дронів» — нового документального проєкту з циклу «Військова розвідка України» / 4 фотографії

На події були присутні представники ГУР МО України, Міністерства культури, герої стрічки, військові, журналісти, культурні діячі, партнери проєкту та медіа. Серед гостей показу: Ахтем Сеітаблаєв, Анатолій Анатоліч, Соломія Вітвіцька, Дар’я Трегубова, Аліна Шаманська, Олена Риж, Олімпія Вайтмусташ, Вячеслав Соломка, Денис Жупник, Анна Малиновська.

Це більше, ніж кіно — це голос нашої сили, технологій і майбутнього.

Прем’єрний показ відбувся у столичному кінотеатрі «Жовтень», який виступив партнером заходу та створив особливу атмосферу для презентації нового фільму. Медіапартнером події став телеканал ICTV2, що долучився до інформаційної підтримки ініціативи.