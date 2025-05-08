ICTV2 покаже прем’єру документального фільму про спецоперації на Чорному морі “Морський бій. Епоха дронів”

Сьогодні, 8 травня, в День пам’яті і примирення телеканал ICTV2 покаже військовий фільм “Морський бій. Епоха дронів”. Документальна стрічка про операції ГУР із застосування морських дронів у акваторії Чорного Моря нещодавно потрапила у шорт-лист фестивалю “Cinema for Victory” та була високо оцінена європейськими та українськими документалістами. З нагоди пам‘ятної дати ICTV2 покаже українським глядачам ексклюзивну прем‘єру фільму о 22:40.

“Морський бій. Епоха дронів” – це документальний фільм з циклу “Воєнна розвідка України”, який розповідає про найуспішніші бойові операції ГУР МО у протистоянні російським агресорам. У центрі стрічки історія створення, вдосконалення і успішного бойового застосування спецпідрозділом “Група-13” ГУР МО України морських безпілотних дронів Magura.

Фільм розкаже про безпрецедентні у світовій історії операції зі знищення переважаючих морських сил противника українськими Силами безпеки і оборони України.

Потоплення кораблів і катерів ворога протягом 2023-2024 років, збиття у 2025 році морської авіації противника – вертольотів Мі-8 і винищувачів Су-30 – все це дозволило Україні досягти перемоги на морі: прогнати російський флот, розблокувати морські торговельні шляхи та відновити судноплавство у Чорному морі. У стрічці присутні розмови з безпосередніми учасниками операцій та коментарі очільника ГУР МО Кирила Буданова.

Фільм створений за підтримки Міністерства культури та стратегічних комунікацій України у співпраці із Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Над фільмом працювала творча команда, представники якої є військовослужбовцями Сил оборони і безпеки України.

Автор ідеї: Артем Шевченко

Режисер: Антон Гойда

Продюсер: Сергій Лук’янець

Асоціативний продюсер: Андрій Ногін

Не пропустіть прем’єру 8 травня о 22:40 на ICTV2.