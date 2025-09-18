VI Міжнародний етнографічний кінофестиваль «ОКО» завершив українську едицію у Болграді: емоції, переможці, смисли

Після феєричного відкриття та показів програми в Києві, а також спеціальних показів у Кам’янці-Подільському та Одесі, Міжнародний етнографічний кінофестиваль «ОКО» (МЕКФ «ОКО») повернувся додому — до Болграда. У рідному місті кінофестиваль проходив з 12 по 14 вересня.

Центральною локацією для показів програми «ОКО» — 2025 у Болграді став «Центр культури та дозвілля», де щодня працювали дві зали для переглядів: велика основна та мала — в укритті.

Відкриття болградської частини

«ОКО» — 2025 у Болграді урочисто відкрили перший заступник міського голови Андрій Гарвалов, начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Болградської міської ради Жанна Сусліна та режисерка, директорка та засновниця кінофестивалю «ОКО» Тетяна Станєва

Справжнім подарунком для болградців та гостей фестивалю стала творча зустріч з акторкою Анастасією Цимбалару, яка провела дитинство в Болграді й цього року стала амбасадоркою «ОКО»:

«Мені надзвичайно приємно бути цьогоріч амбасадоркою кінофестивалю “ОКО”. Я родом з Болграда, це моє рідне місто. І це насправді місто мого щасливого дитинства. Це моє місце сили й куди б мене не закидала доля, я все одно серцем повертаюся до своїх рідних вулиць, до свого світу дитинства. І саме Болград навчив мене любити свою землю, поважати свої традиції й дав зрозуміти, що найбільша сила — це сила людей в нашій культурі».

Дискусії про культуру та суспільство

Не менш важливою частиною програми стали панельні дискусії, які відбулися у палаці «Кришталь». Там говорили про фундаментальні речі:

«Маска — код ідентичності: Як народний театр зберігає культуру».

«Культурна дипломатія проти маніпуляцій. Як використовувати мистецтво у протидії інформаційним атакам».

«Спільний дім — ЄС: як (не) працює добросусідство в Бессарабії» (продовження київської розмови, яку модерувала Світлана Бондар).

Серед спікерів були:

Римма Зюбіна — акторка театру та кіно, громадська діячка, волонтерка; Володимир Щибря — кандидат історичних наук, координатор Центру фольклору й етнографії КНУ ім. Т. Шевченка; Серафим Савченко — режисер Народної театральної студії «ОнгЪл» Центру культури та дозвілля Болградської міської ради; Тетяна Станєва — режисерка, директорка та засновниця кінофестивалю «ОКО»; Ярослава Різникова — заступниця директора Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської ОДА; Жанна Сусліна — начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Болградської міської ради; Володимир Бакум — режисер, лауреат Спеціального призу журі за найкращу етнографічну репрезентацію (фільм «Бартка», 2024); Юрій Дімчогло — громадський і політичний діяч, почесний президент МЕКФ «ОКО»; Маріанна Присяжнюк — аналітикиня Democratic Initiatives Foundation; Оксана Левкова — політологиня, громадська діячка, голова руху «Не будь байдужим»; Ярослав Кічук — ректор Ізмаїльського державного гуманітарного університету; Сергій Димитрієв — Болградський міський голова; Віктор Куртєв — підприємець, президент і голова Наглядової ради МЕКФ «ОКО».

Такі обговорення підтвердили: наш кінофестиваль — це не лише про кіно, а й про сенси, які формують майбутнє, про культуру, якою ми чинимо інформаційний спротив. «ОКО» створює міжкультурний діалог і обʼєднує навколо тем фільмів культурних та громадських діячів, здатних змінювати світ.

Презентації та майстер-класи

Ще одним акцентом програми стала презентація результатів фольклорної експедиції Буджаком, яку представив Артем Целіков, член ГО «Рись». Глядачі мали змогу побачити унікальні архівні записи, почути автентичні виступи народних ансамблів Одещини й буквально доторкнутися до живої пам’яті регіону.

Особливо цінною подією став майстер-клас від House of Europe. Антон Савіді представив грантові можливості для українських митців та менеджерів. А Олена Шульга провела практичний воркшоп зі створення сильних грантових заявок. Мешканці віддаленої Болградщини отримали дієві інструменти та підказки, як покращити свої проєктні заявки та вчились, як уникати помилок інших.

Показ фільму-відкриття «ОКО» — 2025 в Болграді

Справжньою подією став показ документального фільму Тетяни Станєвої «Мертва квітка», створений за підтримки House of Europe. У Болграді ця прем’єра стала однією з найемоційніших: у залі лунали питання, були сльози, народжувалися відверті розмови та щирі рефлексії.

«Де я беру сили? З болю. Мені болить за мій край і мій народ. Цей мій біль я навчилася трансформувати у мистецтво. І силу творити, знімати фільми, я беру з цього болю», — зазначила режисерка.

Церемонія закриття

14 вересня в Болграді відбулася офіційна церемонія закриття української едиції «ОКО» — 2025. На сцену вийшли: Тетяна Станєва — директорка та засновниця МЕКФ «ОКО»; Сергій Димитрієв — Болградський міський голова; Ярослава Різникова — представниця Департаменту культури Одеської ОДА; Юрій Дімчогло — громадський діяч, почесний президент МЕКФ «ОКО».

Юрій Дімчогло не приховував емоцій: «Дуже приємно, що вже стільки років, попри всі негаразди та виклики — від пандемії до війни — Міжнародний етнографічний кінофестиваль “ОКО” впевнено йде вперед. І це надзвичайно важливо. Лише з часом ми зможемо усвідомити справжню цінність того, що робимо сьогодні: адже такі масштабні культурні проєкти — довготривалі інвестиції, які через 10–20 років розкриють своє значення для сучасності та майбутніх поколінь. Я вдячний очільниці фестивалю Тетяні Станєвій за її наполегливість, характер і потужну внутрішню силу, а також усім, хто стоїть поруч із нами на цьому шляху».

Конкурсна програма та переможці

Дві конкурсні секції — NASHE OKO (українські документальні та неігрові фільми) та OKO SHORT (короткометражні фільми) — оцінювало міжнародне журі:

Каріна Бедковська — польська режисерка-документалістка; Володимир Щибря — український етнолог, дослідник традиційного одягу; Ольга Пантелеймонова — українська продюсерка, керівниця UPHub; В’ячеслав Довженко — український актор театру й кіно (NASHE OKO). Римма Зюбіна — українська акторка й громадська діячка; Володимир Бакум — український режисер і сценарист; Александир Алексієв — болгарський актор і продюсер; Джорджія Ефремова — шведська антропологиня, культурна інноваторка (OKO SHORT).

Переможці NASHE OKO

Jury Grand Prize (Гран-прі від журі) — «Татова колискова», реж. Леся Дяк.

Special Jury Prize for Ethnographic Representation (Спеціальний приз журі за етнографічну репрезентацію) — «Трішки чужа», реж. Світлана Ліщинська.

Jury Special Mention (Спеціальна відзнака журі) — «Блокпост “Зоопарк”», реж. Джошуа Земан — за поєднання теми з правдивістю висвітлення російських злочинів проти людей і тварин.

Переможці OKO SHORT

Jury Grand Prize (Гран-прі від журі) — «Три голосіння», реж. Олівер Макголдрік.

Special Jury Prize for Ethnographic Representation (Спеціальний приз журі за етнографічну репрезентацію) — «Ще одна чашка кави для Амбе», реж. Шінта Ретнані.

Special Jury Prize for Best Ukrainian or Bulgarian Short Film (Спеціальний приз журі за найкращий український або болгарський фільм) — «Моя ранкова рутина», реж. Вадим Адамов.

Jury Special Mentions (спеціальні згадки від журі):

«Я померла в Ірпені», реж. Анастасія Фалілеєва — за вміння розповісти красиво про болюче і вразити світ своєю тендітністю.

«Чоп Чоп!», реж. Євген Кошин — за іронію, коли світ сходить з розуму (від Володимира Бакума).

«Людина, яка не могла мовчати», реж. Небойша Слієпчевіч — за відтворення гуманістичних ідеалів (від Алєксандира Алєксієва).

«Під шкірами», реж. Петир Пенев — за проникливе й особистісне відтворення традиції кукерів (від Джорджії Ефремової).

«Крізь віконечко», реж. Даніель Стопа — за талановитий погляд на світ (від Римми Зюбіної).

Президент і голова Наглядової ради МЕКФ «ОКО» Віктор Куртєв підсумував:

«На відкритті фестивалю я говорив про концептуальний рівень, на якому визначаються смисли. Сьогодні, закриваючи українську едицію “ОКО”, я відчуваю, що ми справді торкнулися цього рівня. Адже культура — це не просто мистецтво, це простір, у якому народжується довіра, спільність і надія. Київ, Кам’янець, Одеса, Болград — всюди ми бачили очі людей, спраглих до спільного переживання, до єдності, що долає будь-які межі та кордони. Саме в цій силі культури — наша найбільша зброя й водночас наше майбутнє. “ОКО” ще раз довів: Україна здатна творити нові сенси, а значить — здатна перемагати».

Концертна програма

Закриття української едиції супроводжувала яскрава концертна програма артистів Центру культури та дозвілля Болградської міської ради.

Участь взяли: Олег Згардан, Тетяна Жужукова, Володимир Стаматі-Грубіян, Яна Дулгер, Борис Луценко, ансамбль «Натхнення» (кер. Вікторія Алавацька), вокальний колектив «Жарава», тріо «Консонанс».

Ведуча й концертний менеджер — Тетяна Жужукова. Відеосупровід — Дмитро Нерубащенко.Звукорежисер — Іван Кайряк.

Атмосфера та гості

До Болграда приїхали гості з інших країн, з навколишніх сіл, Ізмаїла та Одеси. Атмосфера була теплою, сповненою обіймів та радості від повернення «ОКО» додому, спільних вражень від фільмів, краю та перебування разом.

Наступний етап

Попереду болгарська едиція «ОКО» в Софії з 3 по 11 жовтня 2025 року.

Там буде оголошено переможців у секціях:

OKO GLOBAL FICTION — міжнародні ігрові повнометражні фільми

OKO GLOBAL NON-FICTION — міжнародні документальні та неігрові повнометражні фільми

Підтримка

6-й Міжнародний етнографічний кінофестиваль «ОКО» підтримується Європейським Союзом за програмою Дім Європи. А також Державним агентством України з питань кіно.

МЕКФ висловлює щиру вдячність спонсорам та партнерам української едиції:

Віктору Куртєву (Президенту фестивалю та голові наглядової ради «ОКО»); паромній переправі «Орлівка — Ісакча»; Юрію Дімчогло (Почесному президенту фестивалю «ОКО»); Одеській обласній державній (військовій) адміністрації; Болградській міській раді; MEGOGO; Villa Tinta; Посольству республіки Болгарія в Україні; Державній службі України з етнополітики та свободи совісті; Power Film Production; Національному фільмовому центру Болгарії; Neterra та ГО “Creativity and Culture Zone — K2 ZONE”.

Також дякуємо за підтримку нашим інформаційним партнерам: Ukraїner; Суспільне; ICTV2; Ми — Україна; Ми — Україна+.

Важлива інформація про «ОКО»:

Сайт фестивалю: https://www.okofilmfest.com.ua/

Facebook: https://www.facebook.com/okofilmfest

Instagram: https://www.instagram.com/okofilmfestival/

Letterboxd: https://letterboxd.com/okoieff/

Електронна пошта фестивалю: okofilmfestival@gmail.com

Генеральна директорка фестивалю — Тетяна Станєва

Програмний директор — Денис Буданов

PR-комунікаційниця — Оксана Восканян (Telegram: @Oksana_Voskanian

