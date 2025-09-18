19–21 вересня Львів на три дні порине у 90-ті та 2000-ні: на !FESTRepublic відбудеться фестиваль «Покоління», присвячений попкультурі того часу. На сцені лунатимуть найвідоміші українські хіти 90-х і нульових, спеціальна програма до 30-річчя «Території А» та великі концерти зірок, «Караоке на Майдані» з Ігорем Кондратюком.

«Ми створили «Покоління» як можливість знову прожити емоції з юності. Хочемо, щоб кожен перетворився на школяра або студента 90-х, який збирає фан-постери і дивиться по М1 кліпи. Та сама музика, віжуали, мода – усе ми повертаємо на кілька днів», – каже співорганізатор фестивалю Роман Жолобак.

Отже деталі програми фестивалю:

19 вересня (п’ятниця): Хедлайнер – Гайтана з хітами «Шаленій», «Самотня боса», «Два вікна» та іншими.

20 вересня (субота): Спеціальний день, присвячений 30-річчю хіт-параду «Територія А». На сцені зберуться легенди української музики та виконають хіти кількох поколінь: Руслана, Марія Бурмака, Анжеліка Рудницька, The ВЙО, Анатолій Говорадло (Світязь), Vlad Darwin, AVIATOR, Анна Добриднєва, Аква Віта, Левко Дурко.

21 вересня (неділя): Хедлайнер – Степан Гіга з відомими піснями «Цей сон» і «Золото Карпат». Цього дня також відбудеться «Караоке на Майдані» разом з Ігорем Кондратюком.























«Три дні фестиваль Покоління у Львові: концерт легенд української музики до 30-річчя «Території А», сольні виступи Гайтани та Степана Гіги, караоке з Ігорем Кондратюком» / 12 фотографій

На «Поколінні» впродовж трьох днів буде можливість згадати, як ми розважалися у 90-х і 2000-х. У геймерській зоні – 8-бітні приставки Dendy і Sega, де можна пограти у «Танчики», Mortal Kombat і вполювати качок у Duck Hunt; старі комп’ютери та телевізори. Окремо – зона настільних ігор і кілька тенісних столів; фотозони, що повертають у юність, сцена, стилізована під блоки тетрісу. На фудкорті – страви від львівських закладів. На маркеті – вінілові платівки, на території фестивалю – працюватиме фотограф із плівковим фотоапаратом. Також буде можливість створити собі футболку з будь-яким принтом – від улюблених цитат із пісень до року свого народження.

З 2022 року фестиваль має благодійну місію: минулого року команда зібрала понад 7 млн грн для ЗСУ, цього року збір спрямовано на Третю штурмову бригаду – на обладнання РЕБ.















«Три дні фестиваль Покоління у Львові: концерт легенд української музики до 30-річчя «Території А», сольні виступи Гайтани та Степана Гіги, караоке з Ігорем Кондратюком» / 8 фотографій

Запрошуємо всіх меломанів фестивалю «Покоління» зустрітися у Львові 19–21 вересня 2025 року на !FESTRepublic:

19 вересня (п’ятниця) з 16:00 до 22:00

20 вересня (субота) з 14:00 до 22:00

21 вересня (неділя) з 14:00 до 22:00

Квитки: 500 грн/день https://www.ezy.com.ua/ipay?action=f90e31e0089cc3fb0ff009902b8d66b73cf281c1&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaeBj9NI7etBFLnDmkVq4ju2351k1elr28WPwzUv37EakfFQx70E0O9-UyiWUw_aem_eQM5V3DbWtfx8i9hclU-rg

Вільний вхід: дітям до 12 років включно, пенсіонерам за віком, людям з інвалідністю 1 та 2 групи, військовим за наявності УБД.

Instagram фестивалю: @pokolinnya.lviv

Інформація та фото надані «Master Management 360»