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Головна / “Українська правда” представить рейтинг лідерів – сотню українців, які роблять найбільший внесок в розбудову держави / 06.11.2023 19:03
06.11.2023 19:03
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“Українська правда” представить рейтинг лідерів – сотню українців, які роблять найбільший внесок в розбудову держави

“Українська правда” представить рейтинг лідерів – сотню українців, які роблять найбільший внесок в розбудову держави

Вперше за 23 роки існування “Українська правда” представить свій рейтинг лідерів – сотню  українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України. Starlight Media стала інформаційним партнером події.

Учасники рейтингу оцінюються за наступними критеріями:

  • внесок в перемогу та розбудову української державності
  • вплив на суспільно- політичні процеси
  • лідерство
  • доброчесність

Список був визначений журі в  склад якого входять журналісти  УП та експерти. Рейтинг складатиметься  з наступних категорій:

  • Державне управління
  • Суспільство
  • Війна
  • Бізнес
  • Спорт
  • Культура

Серед вже анонсованих  лідерів рейтингу – голова фонду “Повернись живим” Тарас Чмут, пані посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова, кінорежисерка Ірина Цілик і письменник Артем Чех, а також  командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький. 

Купити квиток та переглянути розклад події можна за посиланням https://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/2023/up_vidznachae_100_lideriv_ukraini/03/

 

Теги: StarLight Media
06.11.2023 19:03

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