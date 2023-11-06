“Українська правда” представить рейтинг лідерів – сотню українців, які роблять найбільший внесок в розбудову держави

Вперше за 23 роки існування “Українська правда” представить свій рейтинг лідерів – сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України. Starlight Media стала інформаційним партнером події.

Учасники рейтингу оцінюються за наступними критеріями:

внесок в перемогу та розбудову української державності

вплив на суспільно- політичні процеси

лідерство

доброчесність

Список був визначений журі в склад якого входять журналісти УП та експерти. Рейтинг складатиметься з наступних категорій:

Державне управління

Суспільство

Війна

Бізнес

Спорт

Культура

Серед вже анонсованих лідерів рейтингу — голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут, пані посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова, кінорежисерка Ірина Цілик і письменник Артем Чех, а також командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький.

Купити квиток та переглянути розклад події можна за посиланням https://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/2023/up_vidznachae_100_lideriv_ukraini/03/