Триває прийом заявок на Конкурс КСВ кейсів "Бізнес, що змінює країну"
22.10.2025 12:00
Триває прийом заявок на Конкурс КСВ кейсів “Бізнес, що змінює країну”

Триває прийом заявок на Конкурс КСВ кейсів "Бізнес, що змінює країну"

CSR Ukraine запрошує компанії до участі у національному Конкурсі КСВ кейсів “Бізнес, що змінює країну” – головної платформи визнання найкращих соціально відповідальних проєктів українського бізнесу.

Це єдина в Україні премія корпоративної соціальної відповідальності, що діє з 2009 року і відзначає бізнеси, які своїми діями змінюють суспільство, підтримують громади, працівників та державу навіть у найскладніші часи.

Сайт Конкурсуhttps://csr-ukraine.org/csrcases/ 

У 2025 році Конкурс впровадив оновлення та інновації, а саме – оновлено структуру та номінації, які відображають сучасні виклики бізнесу під час війни, трансформовано фінальну подію, щоб учасники/ці отримали більше можливостей для нетворкінгу, обміну досвідом та практичної користі, і впроваджено інноваційні підходи до оцінювання.

Фокус 2025: модель КСВ під час війни

Основою цьогорічного Конкурсу стала авторська 5-компонентна модель корпоративної соціальної відповідальності під час війни, розроблена Мариною Саприкіною. Вона лягла в основу головних номінацій:

  • Безперервність бізнесу
  • Безпека співробітників і співробітниць
  • Стала підтримка армії
  • Партнерства
  • Громади

Додатково визначено спеціальні номінації: Підтримка та працевлаштування ветеранів і ветеранських родин, Бізнес і національна ідентичність, Підтримка підприємництва. 

Найвищою відзнакою стане Гран-прі “Бізнес, що змінює країну”, за яке змагатимуться всі учасники Конкурсу. Окрім того, вперше буде вручено спеціальну нагороду від AI-журі, що відзначить інноваційність та соціальний вплив проєктів.

До участі у Конкурсі запрошуються:

  • великі, середні та малі бізнеси – українські та міжнародні компанії (до участі не допускаються представники тютюнової, алкогольної та гральної індустрій);
  • компанії у партнерстві з громадськими організаціями, фондами, освітніми закладами, державними чи муніципальними структурами, медіа або іншими бізнесами.

Від однієї компанії можна подати до трьох кейсів у різних номінаціях.

Прийом кейсів триває по 31 жовтня включно. Фінальна подія Impact Day та церемонія нагородження переможців відбудеться 12 грудня у Києві. 

Щоб подати кейс, необхідно ознайомитись з Положенням Конкурсу, заповнити Форму наміру на участь – https://forms.gle/6Bw2DXWmmcTSG7QU6. Після оплати організаційного внеску отримати шаблон кейсу і підготувати та надіслати описи КСВ- проєктів. Заключним етапом буде представлення кейсів на фінальній події Impact Day

Український бізнес доводить, що навіть під час війни він не лише виживає, а й творить зміни, підтримує людей і формує майбутнє країни. CSR Ukraine закликає компанії ділитися своїми історіями та приєднуватися до спільноти бізнесів, які змінюють Україну.

Генеральний партнер – МХП

Стратегічний партнер – Європейська Бізнес Асоціація

Інформаційний партнер – Starlight Media.

22.10.2025 12:00

