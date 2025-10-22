Триває прийом заявок на Конкурс КСВ кейсів “Бізнес, що змінює країну”

CSR Ukraine запрошує компанії до участі у національному Конкурсі КСВ кейсів “Бізнес, що змінює країну” — головної платформи визнання найкращих соціально відповідальних проєктів українського бізнесу.

Це єдина в Україні премія корпоративної соціальної відповідальності, що діє з 2009 року і відзначає бізнеси, які своїми діями змінюють суспільство, підтримують громади, працівників та державу навіть у найскладніші часи.

Сайт Конкурсу — https://csr-ukraine.org/csrcases/

У 2025 році Конкурс впровадив оновлення та інновації, а саме — оновлено структуру та номінації, які відображають сучасні виклики бізнесу під час війни, трансформовано фінальну подію, щоб учасники/ці отримали більше можливостей для нетворкінгу, обміну досвідом та практичної користі, і впроваджено інноваційні підходи до оцінювання.

Фокус 2025: модель КСВ під час війни

Основою цьогорічного Конкурсу стала авторська 5-компонентна модель корпоративної соціальної відповідальності під час війни, розроблена Мариною Саприкіною. Вона лягла в основу головних номінацій:

Безперервність бізнесу

Безпека співробітників і співробітниць

Стала підтримка армії

Партнерства

Громади

Додатково визначено спеціальні номінації: Підтримка та працевлаштування ветеранів і ветеранських родин, Бізнес і національна ідентичність, Підтримка підприємництва.

Найвищою відзнакою стане Гран-прі “Бізнес, що змінює країну”, за яке змагатимуться всі учасники Конкурсу. Окрім того, вперше буде вручено спеціальну нагороду від AI-журі, що відзначить інноваційність та соціальний вплив проєктів.

До участі у Конкурсі запрошуються:

великі, середні та малі бізнеси — українські та міжнародні компанії (до участі не допускаються представники тютюнової, алкогольної та гральної індустрій);

компанії у партнерстві з громадськими організаціями, фондами, освітніми закладами, державними чи муніципальними структурами, медіа або іншими бізнесами.

Від однієї компанії можна подати до трьох кейсів у різних номінаціях.

Прийом кейсів триває по 31 жовтня включно. Фінальна подія Impact Day та церемонія нагородження переможців відбудеться 12 грудня у Києві.

Щоб подати кейс, необхідно ознайомитись з Положенням Конкурсу, заповнити Форму наміру на участь — https://forms.gle/6Bw2DXWmmcTSG7QU6. Після оплати організаційного внеску отримати шаблон кейсу і підготувати та надіслати описи КСВ- проєктів. Заключним етапом буде представлення кейсів на фінальній події Impact Day

Український бізнес доводить, що навіть під час війни він не лише виживає, а й творить зміни, підтримує людей і формує майбутнє країни. CSR Ukraine закликає компанії ділитися своїми історіями та приєднуватися до спільноти бізнесів, які змінюють Україну.

Генеральний партнер — МХП.

Стратегічний партнер — Європейська Бізнес Асоціація.

Інформаційний партнер — Starlight Media.