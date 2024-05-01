Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма ICTV Серіали
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Головна / ОМКФ 2024: оголошено склад журі кінофестивалю / 01.05.2024 15:28
01.05.2024 15:28
Поділитися

ОМКФ 2024: оголошено склад журі кінофестивалю

ОМКФ 2024: оголошено склад журі кінофестивалю

15-й Одеський міжнародний кінофестиваль оголошує склад журі, яке оцінюватиме фільми цьогорічної Міжнародної європейської конкурсної програми.

До складу журі увійшли:

  • Мачек Хамела, польський режисер та продюсер кіно та радіо.
  • Анна Роса де Сауса, португальська акторка та режисерка
  • Ірина Островська, українська акторка

Нагадаємо, що цьогоріч ОМКФ відбудеться в Києві з 12 по 20 липня.

15-й Одеський міжнародний кінофестиваль проходить за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

 

Генеральний телевізійний партнер ICTV2

Головний медіапартнер 1+1 media

Інформаційний партнер Київстар ТБ

Інформаційний партнер Мегого

 

Також по темі: Стартує прийом заявок на участь у програмі Work in Progress Film Industry Office 15-го ОМКФ
Теги: Одеський кінофестиваль
01.05.2024 15:28

Топ-відео

46:20
44:43
45:09
47:05
Показати ще

Гарячі матеріали

ОМКФ 2024: оголошено склад журі кінофестивалю

Готуємося до Великодня: яку паску обрати до святкового столу

ICTV2 покаже премʼєру концерту «Дизель Шоу» до 9-річчя програми

Найкращі досягнення українських футбольних клубів у європейських турнірах
Показати ще

Ведучі каналу

Олена Фроляк Станіслав Боклан Костянтин Стогній Вадим Карп’як Оксана Соколова
Показати ще

Дивіться на ICTV

Подвійні ставки Зараз в ефірі Подвійні ставки 20:00 Дільничний з ДВРЗ 21:50
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ