ОМКФ 2024: оголошено склад журі кінофестивалю

15-й Одеський міжнародний кінофестиваль оголошує склад журі, яке оцінюватиме фільми цьогорічної Міжнародної європейської конкурсної програми.

До складу журі увійшли:

Мачек Хамела, польський режисер та продюсер кіно та радіо.

Анна Роса де Сауса, португальська акторка та режисерка

Ірина Островська, українська акторка

Нагадаємо, що цьогоріч ОМКФ відбудеться в Києві з 12 по 20 липня.

15-й Одеський міжнародний кінофестиваль проходить за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

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