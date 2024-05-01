ОМКФ 2024: объявлен состав жюри кинофестиваля

15-й Одесский международный кинофестиваль объявляет состав жюри, которое будет оценивать фильмы нынешней Международной европейской конкурсной программы.

В состав жюри вошли:

Мачек Хамела, польский режиссер и продюсер кино и радио.

Анна Роса де Сауса, португальская актриса и режиссер

Ирина Островская, украинская актриса

Напомним, что в этом году ОМКФ состоится в Киеве с 12 по 20 июля.

15-й Одесский международный кинофестиваль проходит при поддержке Государственного агентства Украины по кино.

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