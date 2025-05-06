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Головна / Not Too Late Marketing Show: журналістка “Ранку у великому місті” на ICTV2 Ахава Тесленко дізналась головні секрети найкращих маркетологів України / 06.05.2025 22:08
06.05.2025 22:08
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Not Too Late Marketing Show: журналістка “Ранку у великому місті” на ICTV2 Ахава Тесленко дізналась головні секрети найкращих маркетологів України

Not Too Late Marketing Show: журналістка “Ранку у великому місті” на ICTV2 Ахава Тесленко дізналась головні секрети найкращих маркетологів України

Цьогоріч на Ukrainian Marketing Forum стартував запуск зйомок нового маркетингового шоу – Not Too Late Marketing Show. Такий формат на заході представлено уперше – з камерами, світлом, студійною атмосферою та  історіями трансформацій і людей, які їх створюють. У фінальний день форуму журналістка програми “Ранок у великому місті” на ICTV2 Ахава Тесленко провела відверті розмови з провідними маркетологами та маркетологинями країни, аби дізнатися у чому криється формула успіху найгучніших кампаній – тих, що надихають, викликають емоції та стають темою для обговорень по всій Україні.

“За кожною успішною кампанією стоїть не лише креатив, а й глибока людська історія. У цьому шоу мені пощастило побачити маркетинг таким, яким його рідко показують – чесним, емоційним і по-справжньому натхненним”, – зазначила Ахава Тесленко.

Not Too Late Marketing Show обіцяє стати новим місцем сили для всієї маркетинг-спільноти – платформою, де народжуються ідеї, розкриваються професійні інсайти та лунають відверті розмови про індустрію, перемоги й помилки. Це не просто шоу – це новий формат діалогу між експертами галузі, який надихає думати ширше і  діяти сміливіше.  Про все це вже зовсім скоро дивіться у новому ютуб-проєкті Not Too Late Marketing Show. Не пропустіть! Також по темі: Новий погляд на професію маркетолога: телеведуча ICTV Оксана Гутцайт стала ведучою шоу про маркетинг

Теги: Not Too Late Marketing Show, Анна "Ахава" Тесленко
06.05.2025 22:08

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