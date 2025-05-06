Новий погляд на професію маркетолога: телеведуча ICTV Оксана Гутцайт стала ведучою шоу про маркетинг

Днями у Києві відбувся 18-й Ukrainian Marketing Forum – головна щорічна подія у сфері маркетингу та комунікацій. В рамках заходу проходили зйомки нового шоу про маркетинг – Not Too Late Marketing Show, в якому взяла участь зірка телеканалу ICTV, ведуча програми “Факти” і марафону “Єдині новини” Оксана Гутцайт.

“Маркетинг сьогодні – це не просто про рекламу. Це про зміст, вплив і людяність. У цьому шоу я відкрила для себе, наскільки глибоко ця професія вкорінена в нашому житті та культурі і наскільки важливе значення вона має”, – поділилася враженнями Оксана Гутцайт.

Not Too Late Marketing Show – це нова сцена для ідей, новий погляд на професію маркетолога та ще одна можливість залишити слід у культурі сучасного маркетингу. Зіркова телеведуча поспілкувалася з представниками індустрії і розпитала їх про дієві інструменти маркетингу сьогодення. Саме їй найкращі маркетинг-директори та директорки країни розповіли про роль гумору в корпоративній культурі, тренди в рекламі, бачення ролі штучного інтелекту, мотивацію своїх команд і багато інших цікавих кейсів.

А що ще підготувало нове вечірнє маркетинг-шоу в стилі late night, партнером якого виступила компанія Starlight Media? Побачите вже зовсім скоро!