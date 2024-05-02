Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма ICTV Серіали
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Головна / Фестивальні абонементи на 15-й Одеський міжнародний кінофестиваль вже у продажу / 02.05.2024 14:28
02.05.2024 14:28
Поділитися

Фестивальні абонементи на 15-й Одеський міжнародний кінофестиваль вже у продажу

Фестивальні абонементи на 15-й Одеський міжнародний кінофестиваль вже у продажу

Одеський міжнародний кінофестиваль запрошує усіх, хто любить кіно, стати частиною кінофестивалю та подивитися найкращі міжнародні та національні кінохіти, адже вже відкрито продаж Фестивальних абонементів на 15-й ОМКФ. Цьогоріч Одеський міжнародний кінофестиваль пройде з 12 по 20 липня 2024 року в Києві.

На власників фестивальних абонементів чекає 9 днів прем’єр найкращих українських та міжнародних фільмів, фестивальних хітів, майстер-класи та лекції від діячів кінематографа, а головне – незабутня атмосфера Одеського міжнародного кінофестивалю в Києві! ​

ФЕСТИВАЛЬНИЙ АБОНЕМЕНТ НАДАЄ МОЖЛИВІСТЬ

  • Відвідувати всі покази кінофестивалю за попереднім бронюванням або за наявності вільних місць
  • Відвідувати майстер-класи та лекції в межах фестивалю за попереднім бронюванням або за наявності вільних місць

Вартість акредитації – 1900 грн. Заявки приймаються до 12 липня. Придбати абонементи можна за посиланням

15-й Одеський міжнародний кінофестиваль проходить за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

 

Генеральний телевізійний партнер ICTV 2     

Головний медіапартнер 1+1 media

Інформаційний партнер Київстар ТБ            

Інформаційний партнер Мегого

Також по темі: ОМКФ 2024: оголошено склад журі кінофестивалю
Теги: Одеський кінофестиваль
02.05.2024 14:28

Топ-відео

46:55
44:54
46:20
44:43
Показати ще

Гарячі матеріали

Фінал Кубку України сезону-2023/2024 повертається на телеекрани: канал ICTV2 спільно з УАФ покаже поєдинок «Ворскла» – «Шахтар»

Телеканал ICTV2 покаже прем’єру двох документальних циклів «Кремль. Гібридна війна» та «Рецепти промивання мізків»

Фестивальні абонементи на 15-й Одеський міжнародний кінофестиваль вже у продажу

Серіал ICTV2 «Подвійні ставки» покажуть на Netflix
Показати ще

Ведучі каналу

Олена Фроляк Станіслав Боклан Костянтин Стогній Вадим Карп’як Оксана Соколова
Показати ще

Дивіться на ICTV

Маска Зараз в ефірі Дизель Шоу 21:00 Державний Гімн України 00:00
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ