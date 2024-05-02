Фестивальні абонементи на 15-й Одеський міжнародний кінофестиваль вже у продажу

Одеський міжнародний кінофестиваль запрошує усіх, хто любить кіно, стати частиною кінофестивалю та подивитися найкращі міжнародні та національні кінохіти, адже вже відкрито продаж Фестивальних абонементів на 15-й ОМКФ. Цьогоріч Одеський міжнародний кінофестиваль пройде з 12 по 20 липня 2024 року в Києві.

На власників фестивальних абонементів чекає 9 днів прем’єр найкращих українських та міжнародних фільмів, фестивальних хітів, майстер-класи та лекції від діячів кінематографа, а головне – незабутня атмосфера Одеського міжнародного кінофестивалю в Києві! ​

ФЕСТИВАЛЬНИЙ АБОНЕМЕНТ НАДАЄ МОЖЛИВІСТЬ

Відвідувати всі покази кінофестивалю за попереднім бронюванням або за наявності вільних місць

Відвідувати майстер-класи та лекції в межах фестивалю за попереднім бронюванням або за наявності вільних місць

​Вартість акредитації – 1900 грн. Заявки приймаються до 12 липня. Придбати абонементи можна за посиланням.

15-й Одеський міжнародний кінофестиваль проходить за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

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