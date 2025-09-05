«Благодійний Weekend» Маші Єфросиніної: KOLA, Полякова, alyona alyona та шанс виграти краватку-метелик від Луценка Миколи: як виграти зіркові подарунки

Краватка-метелик Миколи Луценка може стати вашою: культовий ведучий прогнозу погоди віддає подарунок на благодійн аукціон
Цими вихідними у кожного буде унікальний шанс отримати подарунок, якому по-доброму заздритимуть усі, хто хоч раз вмикав телевізор — фірмову краватку-метелик від Миколи Луценка, незмінного ведучого «Миколиної погоди» на ICTV2.
Змогу виграти лот матимуть усі охочі, які завітають на великий благодійний фестиваль, який проводить відома телеведуча Маша Єфросиніна — «Благодійний Weekend”, що цьогоріч відбудеться 6-7 вересня у ТРЦ River Mall.
Елегантна краватка-метелик — невід’ємний атрибут образу легендарного ведучого, який вже 20 років є найкращим ведучим прогнозу погоди для кожного українця. Перший прогноз погоди вийшов ще 1996 року на телеканалі ICTV, і відтоді добрі слова «Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди» знає чи не кожен телеглядач України. Сьогодні “Миколина погода” виходить щобудня о 7:00 в етері програми “Ранок у великому місті” на ICTV2.
Метелик та інші секретні лоти знайдуть свого нового власника під час благодійного розіграшу. Головна умова для участі — ваша присутність на заході. Усі деталі та умови розіграшу будуть оголошені безпосередньо на фестивалі.
“Цей метелик — не просто аксесуар, це справжній талісман щастя, який притягує лише добрі новини і гарну погоду. Він може стати вашим! Ваш донат на нашому аукціоні стане сонячним променем для тих, хто цього потребує. Нехай проблеми і негоди не роблять вам в житті погоди! Хай вам щастить і будьте здорові!” — говорить Микола Луценко.
Фестиваль представить вражаючий ряд благодійних лотів від зірок українського шоубізу, а настрій фестивалю створюватимуть виступи KOLA, Олі Полякової, MAMARIKA, ROXOLANA, alyona alyona, MÉLOVIN та багатьох інших зірок. На гостей також чекають цікаві активності та змістовні панельні дискусії.
Та найголовніше — це мета. Фестиваль має потужну благодійну місію. Усі зібрані кошти будуть спрямовані до «Фонду Маші» на дві надважливі ініціативи:
- Психологічна допомога жінкам, які постраждали від війни: ветеранкам, переселенкам, жінкам, що пережили окупацію, насильство чи втрату близьких.
- Збір на теплу зимову форму для наших захисниць на передовій.
Приходьте, щоб долучитися до великої справи, насолодитись неймовірною атмосферою та, можливо, саме вам пощастить піти додому з легендарним трофеєм!
Нагадаємо, що «Миколину погоду» можна дивитись на YouTube та в ефірі програми «Ранок у великому місті» на ICTV2 щодня о 7:00. Починайте ранок серед своїх!