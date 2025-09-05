Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
Главная / «Благодійний Weekend» Маші Єфросиніної: KOLA, Полякова, alyona alyona та шанс виграти краватку-метелик від Луценка Миколи: як виграти зіркові подарунки / 05.09.2025 19:06
05.09.2025 19:06
«Благодійний Weekend» Маші Єфросиніної: KOLA, Полякова, alyona alyona та шанс виграти краватку-метелик від Луценка Миколи: як виграти зіркові подарунки

Краватка-метелик Миколи Луценка може стати вашою: культовий ведучий прогнозу погоди віддає подарунок на благодійн аукціон

Цими вихідними у кожного буде унікальний шанс отримати подарунок, якому по-доброму заздритимуть усі, хто хоч раз вмикав телевізор — фірмову краватку-метелик від Миколи Луценка, незмінного ведучого «Миколиної погоди» на ICTV2.

Змогу виграти лот матимуть усі охочі, які завітають на великий благодійний фестиваль, який проводить відома телеведуча Маша Єфросиніна«Благодійний Weekend”, що цьогоріч відбудеться 6-7 вересня у ТРЦ River Mall.

Елегантна краватка-метелик — невід’ємний атрибут образу легендарного ведучого, який вже 20 років є найкращим ведучим прогнозу погоди для кожного українця. Перший прогноз погоди вийшов ще 1996 року на телеканалі ICTV, і відтоді добрі слова «Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди» знає чи не кожен телеглядач України. Сьогодні “Миколина погода” виходить щобудня о 7:00 в етері програми “Ранок у великому місті” на ICTV2.

Метелик та інші секретні лоти знайдуть свого нового власника під час благодійного розіграшу. Головна умова для участі — ваша присутність на заході. Усі деталі та умови розіграшу будуть оголошені безпосередньо на фестивалі.

“Цей метелик — не просто аксесуар, це справжній талісман щастя, який притягує лише добрі новини і гарну погоду. Він може стати вашим! Ваш донат на нашому аукціоні стане сонячним променем для тих, хто цього потребує. Нехай проблеми і негоди не роблять вам в житті погоди! Хай вам щастить і будьте здорові!” — говорить Микола Луценко.

Фестиваль представить вражаючий ряд благодійних лотів від зірок українського шоубізу, а настрій фестивалю створюватимуть виступи KOLA, Олі Полякової, MAMARIKA, ROXOLANA, alyona alyona, MÉLOVIN та багатьох інших зірок. На гостей також чекають цікаві активності та змістовні панельні дискусії.

Та найголовніше — це мета. Фестиваль має потужну благодійну місію. Усі зібрані кошти будуть спрямовані до «Фонду Маші» на дві надважливі ініціативи:

  1. Психологічна допомога жінкам, які постраждали від війни: ветеранкам, переселенкам, жінкам, що пережили окупацію, насильство чи втрату близьких.
  2. Збір на теплу зимову форму для наших захисниць на передовій.

Приходьте, щоб долучитися до великої справи, насолодитись неймовірною атмосферою та, можливо, саме вам пощастить піти додому з легендарним трофеєм!

Нагадаємо, що «Миколину погоду» можна дивитись на YouTube та в ефірі програми «Ранок у великому місті» на ICTV2 щодня о 7:00. Починайте ранок серед своїх!

