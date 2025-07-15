16-й Одеський міжнародний кінофестиваль представив офіційний постер

16-й Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ), який цьогоріч відбудеться з 24 вересня по 4 жовтня 2025 року в Києві, презентував офіційний постер.

Цьогорічний постер є своєрідним відображенням нинішнього стану України — розпеченої, вкритої ранами та тріщинами, але цілісної та сильної. Саме культура, важливою частиною якої є кіно, є потужним інструментом зцілення та обʼєднання країни. Знаковий образ Одеси та Одеського міжнародного кінофестивалю — Дюк — на постері доповнює червоне серце як символ нашої людяності, стійкості та здатності до співпереживання. Це все підкреслює слоган цьогорічного ОМКФ — “Стійкість у нашій ДНК”.

“На нашому цьогорічному постері можна побачити тріщини — вони говорять як про сліди травм, так і про шляхи, які народжуються крізь них. Хтось побачить у ньому землю, що горить, хтось — нервову систему країни. Але є символ, що нас обʼєднує — серце Дюка. Це серце Одеси, серце нашого фестивалю. Воно бʼється й у Києві як нагадування про нашу ідентичність, про чутливість і силу культури”, — зазначає генеральна директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Анна Мачух.

16-й Одеський міжнародний кінофестиваль, який відбуватиметься у Києві з 24 вересня по 4 жовтня, залишається однією з найважливіших подій у культурному житті України. Фестиваль збере найкращі зразки національного та європейського кіно, запропонує глядачам ексклюзивні прем’єри, зустрічі з видатними діячами кіноіндустрії та насичену програму подій.

Одеський міжнародний кінофестиваль відбувається за підтримки:

Державне агентство з питань кіно

Європейського Союзу та Бюро програми ЄС “Креативна Європа” в Україні

Інститут Адама Міцкевича “Instytut Adama Mickiewicza”

Польський Інститут у Києві

German Films

Генеральний алкогольний спонсор – ARARAT

Офіційний автомобільний партнер BMW Україна

Генеральний партнер Film Industry Office UPHub

Генеральний медіапартнер 1+1 media

Генеральний інформаційний партнер Starlight Media

Медіапартнер – телеканал ICTV2

Медіапартнер – телеканал 1+1 Україна

Медіапартнер MEGOGO

Інформаційний партнер Київстар ТБ

PR партнер – Name PR

Fashion медіапартнер ELLE

Благодійний партнер – БФ “Діти Героїв”

Офіційні локації кінофестивалю

Parkovy – це комплекс івент локацій світового рівня у самому центрі Києва

Кінотеатр “Жовтень”

Кінотеатр “Оскар”

Будинок Архітектора