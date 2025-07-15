16-й Одеський міжнародний кінофестиваль представив офіційний постер

16-й Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ), який цьогоріч відбудеться з 24 вересня по 4 жовтня 2025 року в Києві, презентував офіційний постер.
Цьогорічний постер є своєрідним відображенням нинішнього стану України — розпеченої, вкритої ранами та тріщинами, але цілісної та сильної. Саме культура, важливою частиною якої є кіно, є потужним інструментом зцілення та обʼєднання країни. Знаковий образ Одеси та Одеського міжнародного кінофестивалю — Дюк — на постері доповнює червоне серце як символ нашої людяності, стійкості та здатності до співпереживання. Це все підкреслює слоган цьогорічного ОМКФ — “Стійкість у нашій ДНК”.
“На нашому цьогорічному постері можна побачити тріщини — вони говорять як про сліди травм, так і про шляхи, які народжуються крізь них. Хтось побачить у ньому землю, що горить, хтось — нервову систему країни. Але є символ, що нас обʼєднує — серце Дюка. Це серце Одеси, серце нашого фестивалю. Воно бʼється й у Києві як нагадування про нашу ідентичність, про чутливість і силу культури”, — зазначає генеральна директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Анна Мачух.
16-й Одеський міжнародний кінофестиваль, який відбуватиметься у Києві з 24 вересня по 4 жовтня, залишається однією з найважливіших подій у культурному житті України. Фестиваль збере найкращі зразки національного та європейського кіно, запропонує глядачам ексклюзивні прем’єри, зустрічі з видатними діячами кіноіндустрії та насичену програму подій.
Одеський міжнародний кінофестиваль відбувається за підтримки:
Державне агентство з питань кіно
Європейського Союзу та Бюро програми ЄС “Креативна Європа” в Україні
Інститут Адама Міцкевича “Instytut Adama Mickiewicza”
Польський Інститут у Києві
German Films
Генеральний алкогольний спонсор – ARARAT
Офіційний автомобільний партнер BMW Україна
Генеральний партнер Film Industry Office UPHub
Генеральний медіапартнер 1+1 media
Генеральний інформаційний партнер Starlight Media
Медіапартнер – телеканал ICTV2
Медіапартнер – телеканал 1+1 Україна
Медіапартнер MEGOGO
Інформаційний партнер Київстар ТБ
PR партнер – Name PR
Fashion медіапартнер ELLE
Благодійний партнер – БФ “Діти Героїв”
Офіційні локації кінофестивалю
Parkovy – це комплекс івент локацій світового рівня у самому центрі Києва
Кінотеатр “Жовтень”
Кінотеатр “Оскар”
Будинок Архітектора