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Главная / 16-й Одеський міжнародний кінофестиваль представив офіційний постер / 15.07.2025 15:59
15.07.2025 15:59
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16-й Одеський міжнародний кінофестиваль представив офіційний постер

16-й Одеський міжнародний кінофестиваль представив офіційний постер

16-й Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ), який цьогоріч відбудеться з 24 вересня по 4 жовтня 2025 року в Києві, презентував офіційний постер.

Цьогорічний постер є своєрідним відображенням нинішнього стану України — розпеченої, вкритої ранами та тріщинами, але цілісної та сильної. Саме культура, важливою частиною якої є кіно, є потужним інструментом зцілення та обʼєднання країни. Знаковий образ Одеси та Одеського міжнародного кінофестивалю — Дюк — на постері доповнює червоне серце як символ нашої людяності, стійкості та здатності до співпереживання. Це все підкреслює слоган цьогорічного ОМКФ — “Стійкість у нашій ДНК”. 

«На нашому цьогорічному постері можна побачити тріщини — вони говорять як про сліди травм, так і про шляхи, які народжуються крізь них. Хтось побачить у ньому землю, що горить, хтось — нервову систему країни. Але є символ, що нас обʼєднує — серце Дюка. Це серце Одеси, серце нашого фестивалю. Воно бʼється й у Києві як нагадування про нашу ідентичність, про чутливість і силу культури», — зазначає генеральна директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Анна Мачух.

16-й Одеський міжнародний кінофестиваль, який відбуватиметься у Києві з 24 вересня по 4 жовтня, залишається однією з найважливіших подій у культурному житті України. Фестиваль збере найкращі зразки національного та європейського кіно, запропонує глядачам ексклюзивні прем’єри, зустрічі з видатними діячами кіноіндустрії та насичену програму подій.

Одеський міжнародний кінофестиваль відбувається за підтримки:

Державне агентство з питань кіно 

Європейського Союзу та Бюро програми ЄС «Креативна Європа» в Україні

Інститут Адама Міцкевича “Instytut Adama Mickiewicza” 

Польський Інститут у Києві

German Films 

 

Генеральний алкогольний спонсор — ARARAT 

Офіційний автомобільний партнер BMW Україна 

Генеральний партнер Film Industry Office UPHub

 

Генеральний медіапартнер 1+1 media

Генеральний інформаційний партнер Starlight Media 

 

Медіапартнер — телеканал ICTV2

Медіапартнер — телеканал 1+1 Україна 

 

Медіапартнер MEGOGO

Інформаційний партнер Київстар ТБ

PR партнер — Name PR 

 

Fashion медіапартнер ELLE

 

Благодійний партнер — БФ “Діти Героїв”

 

Офіційні локації кінофестивалю 

 

Parkovy – це комплекс івент локацій світового рівня у самому центрі Києва

Кінотеатр “Жовтень”

Кінотеатр “Оскар”

Будинок Архітектора 

Теги: Одеський кінофестиваль
15.07.2025 15:59

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