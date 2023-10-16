8 захисників з різних куточків країни, які отримали важкі поранення та травми під час бойових дій, розповіли свої історії реабілітації спортом. Серію мотиваційних відео можна переглянути на офіційній сторінці YouTube-каналу ICTV2.















“Життя переможе”: українські ветерани поділились мотиваційними історіями / 8 фотографій

Проєкт “Історії сильних” створила Федерація стронгменів України до Всеукраїнського туру змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів “Сильні України”. Героями коротких роликів стали 8 призерів першого туру змагань. Своїми історіями поділились Олександр Швачка (Київ), Вʼячеслав Цюх (Київ), Владислав Шатіло (Чернігів), Євген Смага (Чернігів), Артем Марченко (Лебедин), Артем Погорілий (Полтава), Михайло Дроботенко (Кропивницький), Денис Барчук (Бровари).

“Якщо отримав хтось поранення, хлопці, потрібно рухатися вперед. На цьому, повірте, життя не завершується, є куча можливостей, різними благодійними фондами України, які допомагають нам, ветеранам скоріше повернутися в стрій”, – каже Вʼячеслав Цюх, військовослужбовець ЗСУ.

15 жовтня ветерани встановили світовий рекорд в рамках фестивалю силових видів спорту “Арнольд Класік Європа”, який пройшов у Мадриді (Іспанія). Ветерани протягнули канат в упорі сидячи 4 вантажівки загальною масою 35 т.

“Займайтеся спортом! Неважливо яким, але займайтеся! Спорт – це найкраща реабілітація та мотивація”, – каже Михайло Дроботенко, головний сержант сухопутних військ ЗСУ.

Як розповіли українські спортсмени, цим рекордом вони хочуть привернути увагу до проблеми спортивної реабілітації ветеранів війни та ініціювати організацію у 2024 році міжнародних змагань серед ветеранів під егідою України.