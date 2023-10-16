Команда українських ветеранів установила світовий рекорд зі стронгмену на міжнародному спортивному фестивалі Арнольда Шваценеггера Arnold Classic Europe в Мадриді. Генеральним інформаційним партнером змагань став телеканал ICTV2.

Ветерани протягли за канат в упорі сидячі 4 вантажівки загальною масою 35 тон на 20 метрів за 30,69 секунди.

У змаганнях взяли участь 8 захисників з різних куточків країни, які отримали важкі поранення та травми під час бойових дій, і які є призерами першого всеукраїнського туру змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів «Сильні України»: Олександр Швачка (Київ), Вячеслав Цюх (Київ), Владислав Шатіло (Чернігів), Євген Смага (Чернігів), Артем Марченко (Лебедин), Артем Погорілий (Полтава), Михайло Дроботенко (Кропивницький), Денис Барчук (Бровари).



















Українські ветерани встановили світовий рекорд зі стронгмену / 10 фотографій

Своїм рекордом команда хоче привернути увагу до проблеми спортивної реабілітації ветеранів війни та ініціювати організацію у 2024 році міжнародних змагань серед ветеранів під егідою України.

«Цим дійством ми хочемо показати всім ветеранам, що, незважаючи на важкі поранення, можна встановлювати світові рекорди. Тому закликаємо всіх ветеранів до реабілітації через спорт. Приєднуйтеся до нас!», – зазначив Олександр Швачка, капітан команди ветеранів «Сильні України».

Довідково:

Сильні України – перші всеукраїнські змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів та чинних військовослужбовців, які отримали травми та поранення (видимі та невидимі) під час участі в бойових діях на території України. Змагання засновані в рамках системи спортивно-реабілітаційних заходів для ветеранів війни ГО «Федерація стронгмену України» за підтримки народних депутатів України фракції «Слуга Народу» та меценатів. Змагання відбулися в Полтаві, Житомирі, Ужгороді та Рівному в липні-вересні 2023 року, участь в яких взяли понад 400 ветеранів та військовослужбовців. Головний суддя змагань – Василь Вірастюк, чемпіон світу зі стронгмену.

Arnold Classic Europe – міжнародний спортивний фестиваль, заснований у 2011 році Арнольдом Шваценеггером та проходить в м. Мадрид (Іспанія). Щорічно участь в змаганнях беруть тисячі спортсменів із більш ніж 50 країн світу.