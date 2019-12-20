З ICTV – на інтерактивне шоу «Лапландія 360»

У Києві на Софійській площі стартувало нове інтерактивне шоу для дітей і дорослих «Лапландія 360. Інтерактивна подорож до Санти». В казковий світ, що розмістився прямо біля головної ялинки країни, ICTV розігрує 2 квитки.

Розіграш відбудеться 23 грудня на офіційній сторінці ICTV у Facebook. Для того, щоб взяти участь – перейдіть за посиланням.

«Лапландія 360» – це унікальна можливість потрапити в центр засніженої країни за допомогою сучасних технологій. Разом із провідником – ельфом Ейнаром, вам вдасться здійснити інтерактивну подорож до казкової резиденції Санти. Ви відчуєте, що значить опинитись на льодовій глибі посеред засніженого озера, побачите, як ельфи готуються вітати людей з різних куточків планети, познайомитесь з рогокотом Робертом, який бавиться хімічними експериментами, і, звичайно ж, із самим Сантою.

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