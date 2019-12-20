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Главная / С ICTV – на интерактивное шоу «Лапландия 360» / 20.12.2019 16:50
20.12.2019 16:50
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С ICTV – на интерактивное шоу «Лапландия 360»

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В Киеве на Софийской площади стартовало новое интерактивное шоу для детей и взрослых «Лапландия 360. Интерактивное путешествие к Санте». В сказочный мир, что разместился прямо у главной елки страны, ICTV разыгрывает 2 билета.

Розыгрыш состоится 23 декабря на официальной странице ICTV в Facebook. Для того, чтобы принять участие – перейдите по ссылке.

«Лапландия 360» – это уникальная возможность попасть в центр заснеженной страны с помощью современных технологий. Вместе с проводником – эльфом Эйнаром, вам удастся осуществить интерактивное путешествие в сказочную резиденцию Санты. Вы почувствуете, что значит оказаться на ледовой глыбе посреди заснеженного озера, увидите, как эльфы готовятся поздравлять людей из разных уголков планеты, познакомитесь с рогокотом Робертом, который играет химическими экспериментами, и, конечно же, с самим Сантой.

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Теги: ICTV, розіграш
20.12.2019 16:50
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