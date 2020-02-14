Юлія Зорій сказала «так»

У День усіх закоханих ведуча програми «Ранок у Великому місті» Юлія Зорій розповіла про заручини.

Пара разом уже майже три роки, але досі закохані не з’являлися разом на публіці і не ділилися спільними фото у соціальних мережах. Проте Юля досить часто розповідала журналістам, що щаслива у стосунках і нарешті знайшла свою любов.

Ми не афішували наші стосунки, але не дуже і ховалися. Просто хотіли зберегти те, що у нас зароджувалося. А восени Олексій зробив мені пропозицію.

Це був неймовірний сюрприз. Про який я навіть не здогадувалась. Він ретельно продумав подорож до Стамбула, де я раніше не була. Домовившись з парою наших друзів, які мовчали до останнього, як партизани, запропонував руку і серце. Це сталося на Босфорі, під час прогулянки на яхті. Сказати, що я була здивована, це нічого не сказати, я просто не очікувала і не могла зрозуміти, що відбувається, чому всі знімають нас на телефони, чому люди аплодують з берега і чому на плакаті зізнання, – розповіла Юлія Зорій.

Нині закохані вирушили у подорож до Швейцарії, де насолоджуватимуться вікендом. День святого Валентина Юлія з Олексієм вирішили провести у горах.

Пара вже планує весілля, і, як стверджують закохані, це відбудеться незабаром у столиці, але дату поки не називають.

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