Юлия Зорий сказала «да»

В День всех влюбленных ведущая программы «Утро в Большом городе» Юлия Зорий рассказала о помолвке.

Пара вместе уже почти три года, но до сих пор влюбленные не появлялись вместе на публике и не делились совместными фото в социальных сетях. Хотя Юля достаточно часто рассказывала журналистам, что счастлива в отношениях и наконец нашла свою любовь.

Мы не афишировали наши отношения, но и не скрывали их. Просто хотели сохранить то, что у нас зарождалось. А осенью Алексей сделай мне предложение.

Это был невероятный сюрприз, о котором я даже не догадывалась. Он тщательно продумал путешествие в Стамбул, где я не бывала прежде. Подговорил нескольких наших друзей, которые молчали до последнего, как партизаны, а потом сделал предложение руки и сердца. Это произошло на Босфоре, во время прогулки на яхте. Сказать, что я была удивлена, это ничего не сказать, я просто не ожидала и не могла понять, что происходит, почему все снимают нас на телефоны, почему люди аплодируют с берега и почему на плакате признание, – рассказала Юлия Зорий.

Сейчас влюбленные отправились в путешествие в Швейцарию, где проведут выходные. День святого Валентина Юлия с Алексеем решили провести в горах.

Пара уже планирует свадьбу, и, как утверждают влюбленные, это состоится вскоре в столице, но дату пока не ​​называют.

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