Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу ICTV, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Главная / Юлия Зорий сказала «да» / 14.02.2020 16:22
14.02.2020 16:22
Поделиться

Юлия Зорий сказала «да»


В День всех влюбленных ведущая программы «Утро в Большом городе» Юлия Зорий рассказала о помолвке.

Пара вместе уже почти три года, но до сих пор влюбленные не появлялись вместе на публике и не делились совместными фото в социальных сетях. Хотя Юля достаточно часто рассказывала журналистам, что счастлива в отношениях и наконец нашла свою любовь.

Мы не афишировали наши отношения, но и не скрывали их. Просто хотели сохранить то, что у нас зарождалось. А осенью Алексей сделай мне предложение.

Это был невероятный сюрприз, о котором я даже не догадывалась. Он тщательно продумал путешествие в Стамбул, где я не бывала прежде. Подговорил нескольких наших друзей, которые молчали до последнего, как партизаны, а потом сделал предложение руки и сердца. Это произошло на Босфоре, во время прогулки на яхте. Сказать, что я была удивлена, это ничего не сказать, я просто не ожидала и не могла понять, что происходит, почему все снимают нас на телефоны, почему люди аплодируют с берега и почему на плакате признание, – рассказала Юлия Зорий.

Сейчас влюбленные отправились в путешествие в Швейцарию, где проведут выходные. День святого Валентина Юлия с Алексеем решили провести в горах.

Пара уже планирует свадьбу, и, как утверждают влюбленные, это состоится вскоре в столице, но дату пока не ​​называют.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Ранок у Великому Місті, Юлія Зорій
14.02.2020 16:22



Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати