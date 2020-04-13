Юлія Зорій розповіла як по-особливому святкуватиме Великдень

Великдень – це тепле, душевне, родинне свято. Але цьогоріч ми вимушені дещо змінити свої традиції і підлаштувати їх під режим «онлайн». Ведуча програми «Ранок у великому місті» Юлія Зорій, чи не вперше святкуватиме Великдень не в колі рідних. Але вона поділилася з нами, яких традицій все ж таки дотримуватиметься.

Мені сумно, що цього року традиція святкування в сімейному колі не буде дотримана, але наша безпека і здоров’я понад усе.

Звичайно, мені не вистачатиме бабусиних великодніх смаколиків, а особливо її найсмачнішої паски, – ділиться переживаннями ведуча.

Однак, бабуся Юлії попіклувалась про це заздалегідь і сказала внучці, що знайде спосіб як передати паску у Київ. Ось такий світлий та прекрасний прояв любові у нелегкий час. Тому Зорій спробує відтворити самостійно великодній ранок. У планах ведучої обов’язково розмалювати власноруч писанки. До столу вона хоче купити копченої ковбаски, свіжий часничок, багато зелені, кілька видів сиру, серед яких обов’язково буде бринза.

Основні страви будуть легкими, але поживними. Повне меню ще не придумала. Але точно знаю, з чого почну ранок

– зазначає Юлія.

А ранок ведучої розпочнеться точно по-особливому. Вона розповіла, що у дитинстві їй мама готувала теплу воду з любистком, у яку занурювала писанку на кілька секунд.

– Цією водичкою треба було вмити обличчя, щоб бути «красивою, як писанка і любою, як той любисток, – говорить Зорій.

Їй дуже подобався такий ранковий ритуал вмивання. Мами Юлії, на жаль, вже давно немає, але ця чудова традиція і досі з ведучою. Святкуйте Великдень вдома і будьте здорові!

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