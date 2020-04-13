ЮЛИЯ ЗОРИЙ РАССКАЗАЛА, КАК ПО-ОСОБЕННОМУ БУДЕТ ПРАЗДНОВАТЬ ПАСХУ

Пасха – это теплый, душевный, семейный праздник. Но в этом году мы вынуждены изменить свои традиции и подстроить их под режим «онлайн». Ведущая программы «Утро в большом городе» Юлия Зорий, впервые будет праздновать Пасху не в кругу родных. Но она поделилась с нами, каких традиций все же придержется.

Мне грустно, что в этом году традиция празднования в семейном кругу не будет соблюдена, но наша безопасность и здоровье превыше всего.

Конечно, мне не хватает бабушкиных пасхальных сладостей, особенно ее вкусной пасхи, – делится переживаниями ведущая.

Однако, бабушка Юлии позаботилась об этом заранее и сказала внучке, что найдет способ, как передать кулич в Киев. Вот такое вот светлое и прекрасное проявление любви в нелегкое время. Поэтому Зорий попытается воспроизвести самостоятельно пасхальное утро. В планах у ведущей –обязательно разрисовать своими руками пасхальные яйца. К столу она хочет купить копченой колбаски, свежий чесночок, много зелени, несколько видов сыра, среди которых обязательно будет брынза.

Основные блюда будут легкими, но питательными. Полное меню еще не придумала. Но точно знаю, с чего начну утро

– отмечает Юлия.

А утро ведущей начнется точно по-особенному. Она рассказала, что в детстве ей мама готовила теплую воду с любистком, в которую погружала крашенку на несколько секунд.

– Этой водичкой надо было умыть лицо, чтобы быть «красивой, как крашанка и любимой, как любисток, – говорит Зорий.

Ей очень нравился такой утренний ритуал умывания. Мамы Юлии, к сожалению, уже давно нет, но эта замечательная традиция до сих пор с ведущей. Празднуйте Пасху дома и будьте здоровы!

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