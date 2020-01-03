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Головна / Юлія Зорій: Багато хто думає, що робота в ефірі – це не складно / 03.01.2020 11:00
03.01.2020 11:00
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Юлія Зорій: Багато хто думає, що робота в ефірі – це не складно

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Ведуча програми «Ранок У Великому Місті» Юлія Зорій завжди готується не тільки до Нового року та Різдва, а й до особливого свята, яке відзначає разом з колегами в січні.

– Юля, для Вас початок року – завжди радісний час, розкажіть з чим це пов’язано?

– Завжди, адже 27 січня в ефір вийшов перший випуск програми «Ранок У Великому Місті». У грудні ми відзначили 1000 ефір, а тепер готуємося до святкування 5 річниці проекту. Ми завжди збираємося в цей день всією нашою командою, а це 70 людей. Всі приходять після ранкового ефіру в студію, приносять торт, а потім можемо і трохи шампанського випити. Згадуємо наші перші ефіри, смішні ситуації. Пам’ятаю, після деяких моїх слів хлопцям доводилося вибігати зі студії, тримаючись за животи. Або, наприклад, оператори могли під час ефіру зайти в кадр.

Я завжди повертаюся до свого першого випуску, коли тремтіли коліна і голос теж, тоді було так багато гостей. До цих пір є відчуття, що він тривав добу, а не 2 години.

Ми тоді дуже багато говорили, перебивали один одного, хоча по більшій мірі хотіли підстрахувати під час затримок, пауз. 27 січня з того часу став абсолютно святковим днем, але тепер він проходить душевніше, як справжній День Народження.

– Як змінилися ваші стосунки за цей період?

– Дуже зміцнилися. Зараз ми відчуваємо один одного інтуїтивно, знаємо, коли потрібно підхопити, продовжити фразу, сказану партнером. Розуміємо рухи, жести, інтонацію один одного. І, звичайно, стали спокійнішими, впевненішими і уважнішими. Але я, чесно кажучи, як і раніше хвилююся перед кожним ефіром.

Нещодавно моя колега їхала в таксі і розповідала про свою роботу, про те, що знімає матеріали для програми «Ранок у великому місті». Водій їй відповідає: «Ви знаєте, ваша Юля, дуже добра, ніби світиться, я це через екран відчуваю, яка у неї харизма». І це для найбільший комплімент, це означає, що мені вдається донести меседж. Люди чують мене і розуміють, хоча це дуже велика відповідальність.

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Юлія Зорій: Багато хто думає, що робота в ефірі – це не складно / 3 фотографії

– А як Ви ставитеся до критики?

– Якщо зауваження роблять друзі і близькі, чия думка мені важлива, я, звичайно, прислухаюся. І до тих, з ким працюю, і до тих, хто далекий від медійного світу.

Спочатку мене це зачіпало, особливо коли говорили: «У тебе зовсім нескладна робота, встав вранці, тебе нафарбували, зробили зачіску, а потім стоїш з папірця читаєш».

Ось за це було особливо прикро, тому що ми ніколи не читаємо з суфлера, часто імпровізуємо, кожен день готуємося до ефірів. Але я завжди роблю висновки зі сказаного, коли є конструктивна критика, це дозволяє розвиватися, рухатися вперед. А ось на те, що пишуть в соціальних мережах, в особисті повідомлення або на листи, які приходять на робочі електронні пошти я давно не реагую.

– У Вас є хейтери?

– Так, є такі люди, які пишуть гнівні повідомлення з образами, особливо щодо зовнішності. Але найнеприємніше, коли з’являються погрози. Були часи, коли за мною стежили, писали про те, що знають в якому спортзалі я займаюся, з ким і де бачуся. У якийсь момент навіть занепокоїлися співробітники відділу безпеки, почали забирати мене з дому перед ефірами, а після роботи відвозити назад. Я дуже вдячна, що колеги подбали. Адже довгий час я користувалася громадським транспортом, їздила в метро і тролейбусах, але після того, як мене почали чатувати біля будівлі телеканалу, ситуація змінилася.

– Як в подібні ситуації  Ви реагуєте зараз?

– В такому разі просто не відповідаю на повідомлення, не беру близько до серця. Люди, які пишуть негативні листи чекають відповіді, а якщо цього не відбувається, то з часом така гра їх перестає цікавити.

Мені щиро хотілося б, щоб глядачі і читачі помічали тільки прекрасне навколо, щоб було більше позитивних новин, особливо в ЗМІ. Хочеться побажати миру, спокою, доброти і любові. Нехай весь негатив залишиться в році, що минає.

 

Одяг ведучої
Магазин KIWE: сукні

Магазин Marks & Spencer: костюм

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Теги: Ранок у Великому Місті, Юлія Зорій
03.01.2020 11:00
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