Юлия Зорий: Многие думают, что работа в эфире – это не сложно

Ведущая программы «Утро В Большом Городе» Юлия Зорий всегда готовится не только к Новому году и Рождеству, но и к особенному празднику, который отмечает вместе с коллегами в январе.

– Юля, для Вас начало года всегда радостное время, расскажите с чем это связано?

– Всегда, ведь 27 января в эфир вышел первый выпуск программы «Утро В Большом Городе». В декабре мы отметили 1000 эфир, а теперь готовимся к празднованию 5 годовщины проекта. Мы всегда собираемся в этот день всей нашей командой, а это 70 человек. Все приходят после утреннего эфира в студию, приносят торт, а потом можем и немного шампанского выпить. Вспоминаем наши первые эфиры, оговорки, нелепые моменты. Помню, после некоторых моих слов ребятам приходилось выбегать из студии, держась за животы. Или, например, операторы могли во время эфира зайти в кадр.

Я всегда возвращаюсь к своему первому выпуску, когда дрожали коленки и голос тоже, тогда было так много гостей. До сих ощущение, что он длился сутки, а не 2 часа.

Мы тогда очень много говорили, перебивали друг друга, хотя по большей степени хотели подстраховать во время заминок, пауз. 27 января с тех пор стал абсолютно праздничным днём, но теперь он проходит душевней, как настоящий День Рождения.

– Как изменились ваши отношения за этот период?

– Очень укрепились. Сейчас мы чувствуем друг друга интуитивно, знаем, когда нужно подхватить, продолжить фразу, сказанную партнером. Понимаем движения, жесты, интонацию друг друга. И, конечно, с тех пор стали спокойнее, увереннее и внимательнее. Но я, честно говоря, по-прежнему волнуюсь перед каждым эфиром.

Недавно моя коллега ехала в такси и рассказывала о своей работе, о том, что снимает материалы для программы «Утро в большом городе». Водитель ей отвечает: «Вы знаете, ваша Юля, очень добрая, от нее свет исходит, я это через экран чувствую, какая харизма». И это для меня самая большая похвала, значит у меня получается донести месседж. Люди слышат меня и понимают, хотя это очень большая ответственность.





Юлия Зорий: Многие думают, что работа в эфире – это не сложно / 3 фотографии

– А как Вы относитесь к критике?

– Если замечания делают друзья и близкие, чье мнение мне важно, я, конечно, прислушиваюсь. И к тем, с кем работаю, и к тем, кто далек от медийного мира.

Сначала меня это задевало, особенно когда говорили: «У тебя совсем несложная работа, встал утром, тебя накрасили, причесали, а потом стоишь с листочка читаешь».

Вот за это было особенно обидно, потому что мы никогда не читает из суфлера, часто импровизируем, каждый день готовимся к эфирам. Но я всегда делаю выводы из сказанного, когда есть конструктивная критика, это позволяет развиваться, двигаться вперед. А вот на то, что пишут в социальных сетях, в личные сообщения или на письма, которые приходят на рабочие электронные почты я давно не реагирую.

– У Вас есть хейтеры?

– Да, есть такие люди, которые пишут гневные сообщения с оскорблениями, особенно касательно внешности. Но самое неприятное, когда появляются угрозы. Было время, когда за мной следили, писали о том, что знают в каком спортзале я занимаюсь, с кем и где вижусь. В какой-то момент даже обеспокоились сотрудники отдела безопасности, начали забирать меня из дома перед эфирами, а после работы отвозить назад. Я очень благодарна, что коллеги позаботились. Ведь долгое время я пользовалась общественным транспортом, ездила в метро и троллейбусах, но после того, как меня начали караулить возле здания телеканала, ситуация изменилась.

– Как в подобных ситуациях поступаете сейчас?

– В таком случае просто не отвечаю на сообщения, не принимаю близко к сердцу. Люди, которые пишут негативные письма ждут ответа, а если этого не происходит, то со времен такая игра их перестает интересовать.

Мне искренне хотелось бы, что бы зрители и читатели замечали только прекрасное вокруг, что бы было больше положительных новостей, особенно в СМИ. Хочется пожелать мира, спокойствия, доброты и любви. Пускай весь негатив останется в уходящем году.

Одежда ведущей

Магазин KIWE: платья

Магазин Marks & Spencer: костюм

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